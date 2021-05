Dit jaar zullen de shows van de Art Brussels Week zowel off- als online getoond worden. Ook galeries in Antwerpen en Knokke krijgen een uitgestippelde route tijdens deze editie. 'Door de pandemie was er tijd om na te denken en om één en ander in vraag te stellen', zegt co-director Nele Verhaeren.

Al sinds 1968 worden Brusselse kunstgalerijen in de kijker gezet tijdens de Art Brussels Week. Dit jaar leek het even een versie in mineur te worden, toen de editie door de lockdown van april naar juni werd verplaatst. Maar de organisatoren hebben alles uit de kast gehaald om toch zoveel mogelijk liefhebbers te bedienen. Naast de traditionele galeriebezoeken zijn de shows nu ook online te bezichtigen.

Om die digitale overstap in goede banen te leiden, is de organisatie in zee gegaan met het online verkoopplatform Artsy. 'Art Brussels heeft door de jaren heen een trouw publiek opgebouwd en we geloven in dit globaal initiatief dat zich zowel off- als online afspeelt', zegt Anne Vierstraete, Director Art Brussels. 'Dankzij de samenwerking met Artsy krijgen de deelnemende galeries toegang tot een bredere internationale basis verzamelaars. Niets kan natuurlijk de "fysieke ontmoeting" met een kunstwerk vervangen, maar de online tentoonstellingsruimte is wel een manier om kunstliefhebbers in contact te brengen met de galeries in de steden waar ze gevestigd zijn.'

De Art Brussels Week verzamelde meer dan 110 shows. Dit jaar zijn er naast Brusselse kunstgalerijen ook tentoonstellingen in Antwerpen, Knokke en Parijs. Op de website van de organisatie zijn uitgestippelde stadsplannen te vinden langs de tentoonstellingen. De meeste deelnemende galeries tonen een solopresentatie, maar sommigen verkiezen een groepstentoonstelling rond een bepaald thema.

Jaqueline Martins Galeria © Hugard & Vanoverschelde

'De creativiteit van de Art Brussels galerie-scène is verbazingwekkend actief en dit te midden van een pandemie', zegt co-director Nele Verhaeren. 'Er was tijd om na te denken en om één en ander in vraag te stellen. Sommige galeries verhuisden of breidden uit met nieuwe ruimtes. Ook werden verschillende modellen uitgeprobeerd om de kunstenaars zo goed mogelijk te promoten. In Brussel hadden we het genoegen om getuige te kunnen zijn van een tiental van dit soort initiatieven. Zeventien maanden geleden werden de Art Brussels galeries geselecteerd door het internationaal selectiecomité. De online en offline presentaties van de Art Brussels WEEK zijn bestemd voor deze groep geselecteerden. Ze krijgen echter carte blanche om zowel online als offline hun kunstenaars zo goed en coherent mogelijk te promoten.'

Focus op Brussel

In Brussel werden 39 galerijen opgenomen in het stadsplan. Opmerkelijk is de komst van twee buitenlandse galeristen, respectievelijk uit Brazilië en Los Angeles, om een dependance te openen in de buurt van de Zavel.

De Braziliaanse galerie Jaqueline Martins vertegenwoordigt veel Braziliaans talent en koos strategisch voor Brussel om nauwer in dialoog te gaan met de interessante, kritische Europese artistieke scène.

De tweede buitenlandse galerie is van Nino Mier die Europese roots heeft. Hij vertegenwoordigt zowel Amerikaanse als Europese kunstenaars, voornamelijk schilders. Hij toont in Brussel een solopresentatie van Mindy Shapero met haar series van typische psychedelische schilderijen, evenals twee sculpturen.

Lost in Space (Mindy Shapero) © Gallery Nino Mier

Focus op Antwerpen

In Antwerpen nemen veertien galeries deel, voornamelijk in de buurt van het Zuid.

In de indrukwekkende, museale galerieruimte van Tim Van Laere zijn schilderijen van Friedrich Kunath te zien. Deze Duitse schilder woont en werkt in LA en is vooral bekend om zijn melancholische, romantische doeken die een imaginaire wereld voorstellen.

Op een steenworp is er de gemeenschappelijke galerieruimte van Sofie Van de Velde en Plus One. Beide galeries brengen een duo presentatie van Belgische kunstenaars met telkens één schilder en één beeldhouwer.

Focus op Knokke

In Knokke hebben de meeste kunstgalerijen net dat beetje extra: een prachtig zicht op de Noordzee.

Bij Patrick De Brock Gallery is het onmiddellijk herkenbare werk van Julian Opie te zien, gekend omwille van zijn pictogrameske schilderijen, video's en sculpturen.

Geukens & De Vil brengt in hun Knokke-ruimte de groepstentoonstelling Between white and color met werk van Matthew Feyld, Jaromír Novotný, Ane Vester en Marthe Wéry.

Praktische informatie De offline tentoonstellingen zijn te bezoeken van donderdag 3 juni t.e.m. zondag 6 juni De online tentoonstellingen zijn hier te bekijken van dinsdag 1 juni t.e.m. maandag 14 juni Meer info op de website van Art Brussels Week

Al sinds 1968 worden Brusselse kunstgalerijen in de kijker gezet tijdens de Art Brussels Week. Dit jaar leek het even een versie in mineur te worden, toen de editie door de lockdown van april naar juni werd verplaatst. Maar de organisatoren hebben alles uit de kast gehaald om toch zoveel mogelijk liefhebbers te bedienen. Naast de traditionele galeriebezoeken zijn de shows nu ook online te bezichtigen.Om die digitale overstap in goede banen te leiden, is de organisatie in zee gegaan met het online verkoopplatform Artsy. 'Art Brussels heeft door de jaren heen een trouw publiek opgebouwd en we geloven in dit globaal initiatief dat zich zowel off- als online afspeelt', zegt Anne Vierstraete, Director Art Brussels. 'Dankzij de samenwerking met Artsy krijgen de deelnemende galeries toegang tot een bredere internationale basis verzamelaars. Niets kan natuurlijk de "fysieke ontmoeting" met een kunstwerk vervangen, maar de online tentoonstellingsruimte is wel een manier om kunstliefhebbers in contact te brengen met de galeries in de steden waar ze gevestigd zijn.'De Art Brussels Week verzamelde meer dan 110 shows. Dit jaar zijn er naast Brusselse kunstgalerijen ook tentoonstellingen in Antwerpen, Knokke en Parijs. Op de website van de organisatie zijn uitgestippelde stadsplannen te vinden langs de tentoonstellingen. De meeste deelnemende galeries tonen een solopresentatie, maar sommigen verkiezen een groepstentoonstelling rond een bepaald thema.'De creativiteit van de Art Brussels galerie-scène is verbazingwekkend actief en dit te midden van een pandemie', zegt co-director Nele Verhaeren. 'Er was tijd om na te denken en om één en ander in vraag te stellen. Sommige galeries verhuisden of breidden uit met nieuwe ruimtes. Ook werden verschillende modellen uitgeprobeerd om de kunstenaars zo goed mogelijk te promoten. In Brussel hadden we het genoegen om getuige te kunnen zijn van een tiental van dit soort initiatieven. Zeventien maanden geleden werden de Art Brussels galeries geselecteerd door het internationaal selectiecomité. De online en offline presentaties van de Art Brussels WEEK zijn bestemd voor deze groep geselecteerden. Ze krijgen echter carte blanche om zowel online als offline hun kunstenaars zo goed en coherent mogelijk te promoten.'Focus op BrusselIn Brussel werden 39 galerijen opgenomen in het stadsplan. Opmerkelijk is de komst van twee buitenlandse galeristen, respectievelijk uit Brazilië en Los Angeles, om een dependance te openen in de buurt van de Zavel. De Braziliaanse galerie Jaqueline Martins vertegenwoordigt veel Braziliaans talent en koos strategisch voor Brussel om nauwer in dialoog te gaan met de interessante, kritische Europese artistieke scène. De tweede buitenlandse galerie is van Nino Mier die Europese roots heeft. Hij vertegenwoordigt zowel Amerikaanse als Europese kunstenaars, voornamelijk schilders. Hij toont in Brussel een solopresentatie van Mindy Shapero met haar series van typische psychedelische schilderijen, evenals twee sculpturen.Focus op AntwerpenIn Antwerpen nemen veertien galeries deel, voornamelijk in de buurt van het Zuid.In de indrukwekkende, museale galerieruimte van Tim Van Laere zijn schilderijen van Friedrich Kunath te zien. Deze Duitse schilder woont en werkt in LA en is vooral bekend om zijn melancholische, romantische doeken die een imaginaire wereld voorstellen.Op een steenworp is er de gemeenschappelijke galerieruimte van Sofie Van de Velde en Plus One. Beide galeries brengen een duo presentatie van Belgische kunstenaars met telkens één schilder en één beeldhouwer. Focus op KnokkeIn Knokke hebben de meeste kunstgalerijen net dat beetje extra: een prachtig zicht op de Noordzee. Bij Patrick De Brock Gallery is het onmiddellijk herkenbare werk van Julian Opie te zien, gekend omwille van zijn pictogrameske schilderijen, video's en sculpturen. Geukens & De Vil brengt in hun Knokke-ruimte de groepstentoonstelling Between white and color met werk van Matthew Feyld, Jaromír Novotný, Ane Vester en Marthe Wéry.