Een van de sectoren die het hardst getroffen wordt door de coronacrisis, is de cultuursector. Instagramaccount Zero Budget geeft kunstenaars carte blache om te exposeren in een virtuele galerij.

Terwijl de musea en kunstgalerieën hun deuren opnieuw open stellen, blijven de online artistieke initiatieven aangroeien. Een ervan is Zero Budget dat de focus legt op samenwerkingen. Achter de Instagram-pagina gaan Anna Ozanne en Mikail Koçak schuil. Met hun label wil het duo experimenteren, ontwerpen, boeken uitgeven ... Het koppel organiseert ook artist in residence-projecten en denkt na over nieuwe manieren om hedendaagse kunst toegankelijk te maken voor zo veel mogelijk mensen.

Vanwaar de naam Zero Budget? 'Simpel: omdat we geen budget hebben. Noch voor onszelf, noch voor de kunstenaars die we aan bod laten komen', legt het duo uit. 'Een meer algemene uitleg is dat alles wat met cultuur te maken heeft, en vooral dan hedendaagse kunst, door veel mensen beschouwd wordt als een hobby of als tijdverspilling.Nochtans is het voor heel wat mensen een volwaardige job. Voor anderen betekent het dan weer een onmisbaar reflectie-instrument.'

Veel mensen zien hedendaagse kunst als een hobby of tijdverspilling

Work in progress

Naar aanleiding van de lockdown light lanceerden Anna en Mikail op 1 april een Instagram-account dat ze elke week aan een andere kunstenaar toevertrouwen. Op zondagmiddag plaatsen de artiesten al hun uitgegeven werk online voor een virtuele vernissage. In de loop van de week vullen ze hun expo aan met stories, live-optredens, wedstrijden en andere manieren om de volgers mee in het verhaal te trekken.

'Je ziet het hele concept live tot stand komen. Meer nog: het publiek speelt er een actieve rol in', zegt Mikail. Zero Budget is dus meer dan gewoon een platform waar kunstenaars hun bestaande werk kunnen exposeren. Het is een creatieve ontmoetingsruimte.

Sinds de lancering van het initiatief exposeerden er al zeven kunstenaars, van Sofie Vangor over Camille Feldman tot Thierry Grootaers en Arthur Cordier. Tekeningen, sculpturen, performances, foto's en video's ... alle media worden verkend.

De tentoonstellingen beperken zich niet tot het vastpinnen van werken in een virtuele ruimte. Arthur Cordier bijvoorbeeld bracht een performance waarin hij vogels probeerde te ontmoeten op het platteland. Hij vulde die performance aan met live video's die hij zolang de expo liep elke dag postte. Sofie Vangor, beeldend kunstenaar, legde de klemtoon dan weer op het voyeuristische kantje van Instagram door zich letterlijk en figuurlijk bloot te geven.

Beeld uit de tentoonstelling van Sofie Vangor, Infiniment confinée (week van 12 tot 18 april 2020) © Zero Budget

Wat hebben die uiteenlopende kunstvormen nu gemeen? 'Ze functioneren alleen op Instagram', zegt Anna. 'De artiesten maken namelijk gebruik van de beperkingen en technische mogelijkheden van het medium om kunst te creëren. We stellen ons niet alleen de vraag welke plaats kunst inneemt in onze samenleving, maar ook wat het potentieel van Instagram is op artistiek vlak.'

Spotlight op Julien Janvier

Ook Julian Janvier exposeerde op Zero Budget. De kunstenaar studeerde in 2017 af aan de École Supérieure des Arts de la Ville de Liège. Al van bij het prille begin wordt zijn werk gekenmerkt door spontaniteit en eclecticisme. 'Ik probeer kunstwerken te creëren die bij mij passen. Ik ben niet bang voor slechte smaak of fouten: die integreer ik gewoon in mijn werk.'

Met als motto een citaat van Balthus - schilderen: zodra het artistiek wordt, wordt het slecht - laat hij zich probleemloos leiden door de imperfecties die het scheppingsproces met zich meebrengt. 'Stel: ik probeer een boom of een plant te tekenen, maar het mislukt. Dan gooi ik mijn werk niet weg. Integendeel, ik profiteer van de fouten om in de richting van een meer abstracte tekening te evolueren.'.

Julien Janvier, Keramiek op papier © Julien Janvier

Net als heel wat anderen werd Janvier door de coronacrisis geconfronteerd met annuleringen en sluitingen. 'Normaal zou ik mijn werk exposeren in de Espace Jeunes Artistes in het Musée de la Boverie in Luik. Nu kreeg ik de kans om fulltime schilderijen en tekeningen te maken. De voorbije maanden waren artistiek gezien een vruchtbare periode.'

Toen Anna en Mikail hem uitnodigden om deel te nemen aan Zero Budget, dacht Julien meteen aan zijn keramiek op papier, waar hij al een tijdje mee bezig was. 'Ik heb er altijd van gedroomd om keramiek te maken, maar ik zal waarschijnlijk nooit de tijd hebben om mijn plannen ook echt tot uitvoer te brengen. Een manier om mijn droom toch wat concreter te maken, was door er tekeningen over te maken. En die tekeningen heb ik uitgekozen om te exposeren op Zero Budget', zegt de kunstenaar.

Een vraag die op ieders lippen brandt: wat na de lockdown light? Zal Zero Budget verdwijnen zodra de real life galerieën en musea weer op kruissnelheid zijn? 'Het was nooit onze bedoeling om de plaats in te nemen van echte tentoonstellingsruimtes', zeggen Anna en Mikail. 'Hoe dan ook zetten we het initiatief verder, maar misschien wel op een andere manier. Op lange termijn is het onze ambitie om uit te groeien tot een echt experimenteerplatform voor beeldende kunst met een link naar sociale media.'

