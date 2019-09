Jongeren tussen 18 en 30 jaar kunnen in oktober opnieuw tegen een verlaagd tarief gaan eten in het restaurant van een jonge Belgische chef. Voor de elfde editie van Jong Keukengeweld werden 64 topchefs geselecteerd, waaronder twaalf nieuwkomers.

Het concept blijft ook dit jaar hetzelfde: jongeren tussen 18 en 30 jaar kunnen van een driegangenmenu inclusief wijn, water en bier genieten voor 49 euro. Voor restaurants met een Michelinster of een Gault&Millau-score vanaf 15/20 betalen jongeren 59 euro.

Hoe de jonge chefs dat doen? Door voor perfectie te gaan zonder gepolijst te zijn. Door elkaar te inspireren en uit te dagen. Door ongeacht de omstandigheden - ondergronds, in de lucht, op het strand, in toprestaurants en over de hele wereld - de lekkerste gerechten te bereiden. Door respect te tonen voor producten en ambachten. Dat is wat ze voor ogen hebben. Gedaan dus met dat stijf gedoe. Topgastronomie - Vlaamse gastronomie - draait vooral om smaken, proeven, zintuigen prikkelen en durven.

De 64 chefs zijn allemaal jonger dan 35 en werden geselecteerd door de vakjury onder leiding van culinair journaliste Femke Vandevelde. De jongste chef op de lijst, Michael Vanderhaeghe uit Ieper, is slechts 25 jaar oud. Restaurants als Table'O in Heers en San Sablon in Brussel werden aan de lijst toegevoegd.

41.000 jongeren

Het initiatief van Horeca Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen blijkt een succes. Vorig jaar proefden 41.000 jongeren van de kookkunsten van de jonge chefs. Het doel van de actie is dan ook om jongeren in contact te brengen met topkeukens op een toegankelijke manier. Opgelet: de menu's moeten op voorhand betaald worden.

Reserveren voor een tafel kan vanaf woensdag 11 september via jongkeukengeweld.be. En schrijf alvast in je agenda dat de volgende editie doorgaat van 1 tot en met 31 maart 2020. Reserveren kan dan vanaf 12 februari.