Goede voornemens? Probeer dé fitnesshype van 2019

JumpFit heet deze, want er wordt inderdaad bij gesprongen, op trampolines, terwijl je intensieve fitnessoefeningen doet. JumpFit zou 68 % effectiever dan joggen zijn en wordt al het nieuwe crossfit genoemd. Het activeert je bloedsomloop, versterkt je spieren, vergroot je ademhalingscapaciteit. Dankzij de vering van de trampolines is de sport ook nog 'ns blessurevrij.

Waar?

Gelukkig kan je het binnenkort ook overal doen, dankzij de vijf nieuwe Jumpsquare-vestigingen - hun goeie voornemen voor 2019 is uitbreiden in België. Je kon de sport al beoefenen in Hasselt en er openen tien nieuwe vestigingen in de komende twee jaar.

10 JumpFit-lessen kosten € 100 per persoon, 1 les € 13, jumpsquarehasselt.be