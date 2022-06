Inspiratie uit onze Style List.

Met de eerste modeshows en kunstexpo's in de metaverse was het slechts een kwestie van tijd voor het eerste hotel er de deuren opende. De Nederlandse hotelgroep CitizenM heeft nu plannen voor een virtueel hotel waar avatars kunnen "werken, slapen en spelen", aldus het merk. CitizenM zal alles financieren door de verkoop van 2.000 NFT's, gekoppeld aan beloningen zoals kortingen of gratis drankjes, die inwisselbaar zullen zijn in alle 'echte' hotels.

Via spelwereld www.sandbox.game

