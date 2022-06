Inspiratie uit onze Style List.

De regen die op het raam tikt, potlood op papier, haren die gekamd worden, het zijn allemaal geluiden die tintelingen in je hoofd veroorzaken. Deze aangename sensaties, tegenwoordig beter bekend als ASMR wat staat voor 'autonomous sensory meridian response, zouden je ook helpen ontspannen en in slaap vallen. Het is in elk geval een grote hype onder de jongere generaties. Zo groot dat het Londense Design Museum een tentoonstelling ophangt aan deze rustgevende ervaringen: The world of ASMR.

'The World of ASMR', vanaf 13 mei in het Design Museum London, boeken via www.designmuseum.org

De regen die op het raam tikt, potlood op papier, haren die gekamd worden, het zijn allemaal geluiden die tintelingen in je hoofd veroorzaken. Deze aangename sensaties, tegenwoordig beter bekend als ASMR wat staat voor 'autonomous sensory meridian response, zouden je ook helpen ontspannen en in slaap vallen. Het is in elk geval een grote hype onder de jongere generaties. Zo groot dat het Londense Design Museum een tentoonstelling ophangt aan deze rustgevende ervaringen: The world of ASMR.