Another one bites the dust. Modemerken moesten tijdens de coronapandemie lijdzaam toezien hoe interieurmerken hoge winstcijfers konden voorleggen, terwijl de kleerkasten niet werden aangevuld. Modemerken die nog geen eigen homecollectie hadden, komen daar dus nu mee op de proppen, zo ook Philipp Plein. De Duitse modeontwerper lanceert deze week in Milaan zijn luxueuze meubellijn.

Philipp Plein Home Collection, www.plein.com

