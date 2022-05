Inspiratie uit onze Style List.

De Israëlische kunstenaar en designer Arik Levy en zijn vrouw Zoé Ouvrier stellen vanaf deze maand hun kunstwerken tentoon in hun eigen achtertuin in Saint-Paul-de-Vence. Hoewel het een domein van maar liefst 12.000 vierkante meter betreft, is toegang alleen mogelijk op afspraak en onder begeleiding.

©Arik Levy Sculpture Park Vanaf mei 2022, op afspraak via www.ariklevy.fr

De Israëlische kunstenaar en designer Arik Levy en zijn vrouw Zoé Ouvrier stellen vanaf deze maand hun kunstwerken tentoon in hun eigen achtertuin in Saint-Paul-de-Vence. Hoewel het een domein van maar liefst 12.000 vierkante meter betreft, is toegang alleen mogelijk op afspraak en onder begeleiding.