Inspiratie uit onze Style List.

Museum W in Weert kreeg een upgrade met een gouden randje. Of beter, een volledige gouden gevel. "Musea zijn de heilige plaatsen van onze moderne geseculariseerde samenleving", aldus interieurontwerper Maurice Mentjes, ook wel 'de ontwerper van de verbeelding' genoemd. De vaste collectie van het museum bevat vooral regionale en historisch verankerde objecten, maar het museum wil ook uitpakken met wisselende expo's. De eerste die in het nieuwe museum neerstrijkt, is Forever Endeavour gemaakt door de in Weert geboren en internationaal bekende ontwerper Job Smeets van Studio Job.

©Arjen Schmitz Museum W, Meikoel 2 in Weert www.gemeentemuseumweert.nl

Museum W in Weert kreeg een upgrade met een gouden randje. Of beter, een volledige gouden gevel. "Musea zijn de heilige plaatsen van onze moderne geseculariseerde samenleving", aldus interieurontwerper Maurice Mentjes, ook wel 'de ontwerper van de verbeelding' genoemd. De vaste collectie van het museum bevat vooral regionale en historisch verankerde objecten, maar het museum wil ook uitpakken met wisselende expo's. De eerste die in het nieuwe museum neerstrijkt, is Forever Endeavour gemaakt door de in Weert geboren en internationaal bekende ontwerper Job Smeets van Studio Job.