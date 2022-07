Voor de dromer deze zomer.

Wanneer de Belgische beau monde naar jaarlijkse traditie naar Knokke verhuist, willen de retailers hen met plezier volgen. Twenty-Two belooft de hotspot te worden voor shoppende vakantielui, met verschillende concepten onder één dak. Cesar Casier & Friends bijvoorbeeld, waar het Belgische topmodel zijn eigen collecties combineert met favoriete andere brands. In Studio 22 zul je kunnen shoppen bij allerhande deco-, fashion- en beauty-labels, maar het paradepaardje wordt ongetwijfeld de Twenty Two Eatery by Sofie, waar chef Sofie Dumont van 10 tot 22 uur gerechtjes op tafel tovert, zoals fish taco's, mosselen met chorizo of een koffietje met bananenbrood.

Twenty Two, Albertplein 22 in Knokke www.twentytwo.media

