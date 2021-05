In Brussel heerst een opmerkelijke en creatieve kakofonie van verschillende bouwstijlen. Een nieuwe website verzamelt de mooiste gevels van de hoofdstad om te verkennen tijdens een wandeling. 'We hebben zelf een inventaris gemaakt van meer dan 250 opmerkelijke gebouwen.'

Jean Jacques en Brigitte Evrard-Lauwereins noemen zichzelf gepassioneerde gepensioneerden. Voor dat pensioen waren ze aan de slag als grafische ontwerpers, met een liefde voor de Brusselse architectuur. Ze zijn ook de drijvende kracht achter een nieuwe website die de mooiste gevels van onze hoofdstad verzamelt. Op admirable-facades staan meer dan 250 gebouwen in alle stijlen, gaande van art nouveau over art deco tot modernisme en eclecticisme. Elke gevel krijgt een uitgebreide beschrijving, inclusief het adres, de architect, de stijl, het bouwjaar en een situatieplan. Via de zoekmachine kan gericht gezocht worden op verschillende parameters.

Waarom wilden jullie deze site maken?

'Een jaar geleden, tijdens de eerste lockdown, kregen we het idee om onze tijd op een creatieve manier te gebruiken. We houden al van Brussel en architectuur sinds onze artistieke studies. Die passies wilden we delen. We hebben er dan ook al onze energie ingestoken.'

Hoe hebben jullie al deze gevels ontdekt?

'We trekken al 50 jaar door Brussel en kennen de meest interessante gevels. We hadden dus al een duidelijk idee van wat de stad ons te bieden heeft. Bovendien hebben we, dankzij vele boeken en hulp van het internet, een persoonlijk inventaris kunnen opmaken van meer dan 250 opmerkelijke gebouwen.'

Wat is uw doel?

'Onze passie delen, natuurlijk. Als je een idee hebt en het deelt, zijn degenen die het ontvangen rijker. Je verliest er ook niets mee. We rekenen ook op feedback, opmerkingen, advies, suggesties van onze bezoekers. Zo wordt het een vicieuze cirkel waarbij iedereen wint.'

Voor wie is deze site bedoeld?

'In de eerste plaats voor Brusselaars om hen te tonen wat hun stad te bieden heeft. Maar ook voor alle Belgen die hun hoofdstad komen ontdekken, en ook voor buitenlandse toeristen die het leuk vinden om zich te laten verwonderen. We willen iedereen bedienen, daarom bestaat de site in drie talen: Frans, Nederlands en Engels.'

Wat gaan jullie nu doen?

'Eerst zullen we nieuw ontdekte gevels toevoegen, enkele foto's verbeteren en er nog meer publiceren. Er zal een blog worden gelinkt aan de site waarop we artikels zullen posten over opmerkelijke architecten, gebouwen met een geschiedenis, deskundige restauratievakmensen... En dan zijn er ook rond Brussel constructies die onze aandacht verdienen. Ze zullen de site verrijken, zodat die levendig blijft.'

Jean Jacques en Brigitte Evrard-Lauwereins noemen zichzelf gepassioneerde gepensioneerden. Voor dat pensioen waren ze aan de slag als grafische ontwerpers, met een liefde voor de Brusselse architectuur. Ze zijn ook de drijvende kracht achter een nieuwe website die de mooiste gevels van onze hoofdstad verzamelt. Op admirable-facades staan meer dan 250 gebouwen in alle stijlen, gaande van art nouveau over art deco tot modernisme en eclecticisme. Elke gevel krijgt een uitgebreide beschrijving, inclusief het adres, de architect, de stijl, het bouwjaar en een situatieplan. Via de zoekmachine kan gericht gezocht worden op verschillende parameters.Waarom wilden jullie deze site maken?'Een jaar geleden, tijdens de eerste lockdown, kregen we het idee om onze tijd op een creatieve manier te gebruiken. We houden al van Brussel en architectuur sinds onze artistieke studies. Die passies wilden we delen. We hebben er dan ook al onze energie ingestoken.'Hoe hebben jullie al deze gevels ontdekt? 'We trekken al 50 jaar door Brussel en kennen de meest interessante gevels. We hadden dus al een duidelijk idee van wat de stad ons te bieden heeft. Bovendien hebben we, dankzij vele boeken en hulp van het internet, een persoonlijk inventaris kunnen opmaken van meer dan 250 opmerkelijke gebouwen.'Wat is uw doel? 'Onze passie delen, natuurlijk. Als je een idee hebt en het deelt, zijn degenen die het ontvangen rijker. Je verliest er ook niets mee. We rekenen ook op feedback, opmerkingen, advies, suggesties van onze bezoekers. Zo wordt het een vicieuze cirkel waarbij iedereen wint.' Voor wie is deze site bedoeld?'In de eerste plaats voor Brusselaars om hen te tonen wat hun stad te bieden heeft. Maar ook voor alle Belgen die hun hoofdstad komen ontdekken, en ook voor buitenlandse toeristen die het leuk vinden om zich te laten verwonderen. We willen iedereen bedienen, daarom bestaat de site in drie talen: Frans, Nederlands en Engels.' Wat gaan jullie nu doen? 'Eerst zullen we nieuw ontdekte gevels toevoegen, enkele foto's verbeteren en er nog meer publiceren. Er zal een blog worden gelinkt aan de site waarop we artikels zullen posten over opmerkelijke architecten, gebouwen met een geschiedenis, deskundige restauratievakmensen... En dan zijn er ook rond Brussel constructies die onze aandacht verdienen. Ze zullen de site verrijken, zodat die levendig blijft.'