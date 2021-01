Om zijn 150ste verjaardag te vieren, lanceert brouwerij Duvel Moortgat een nieuwe Duvel. Die 'zachte en volmondige blonde' Duvel krijgt een 'duvels' alcoholpercentage van 6,66 procent.

Om het 150-jarige jubileum van de familiebrouwerij te vieren, ging Moortgat op zoek naar een toegankelijke en toch volmondige receptuur. 'Het is een 100 procent Duvel, gebrouwen met de beste ingrediënten en met de karakteristieke hergisting op fles', zegt CEO Michel Moortgat.

De brouwerij koos voor een 'zonnig en warmgeel' design van de flesjes. 'Deze Duvel is zacht, expressief en heerlijk doordrinkbaar', benadrukt brouwer Sam De Belder.

Voor Duvel 6,66% gebruikte hij zes verschillende hopsoorten. 'Saaz Saaz en Styrian Golding liggen, net als bij de klassieke Duvel, aan de basis en worden, onder meer door dry-hopping, gebalanceerd met vier vakkundig geselecteerde hopvariëteiten', aldus De Belder. 'Met onze eigen Duvel-gist en een blend van 3 expressieve moutsoorten creëerden we een zacht en toegankelijk bier. Door het bier niet volledig te filteren bekomen we ook een lichte, natuurlijke troebel.'

Duvel 6,66 procent zal beschikbaar zijn op vat en op fles.

