BABU is het nieuwe fast casual concept van sterrenchef Gert De Mangeleer. Op het menu: bunners, een combinatie van een bun en een hamburgerbroodje. Babu start als pop-up, later zal het concept zich definitief vestigen op een nog te onthullen locatie.

Meer dan drie jaar geleden kondigden Gert De Mangeleer en Joachim Boudens de sluiting aan van hun driesterrenrestaurant Hertog Jan in Zedelgem. Het duo wilde ruimte creëren voor nieuwe ideeën en zaken. Intussen is het sharing concept L.E.S.S Eatery* (2014) en luxe brasserie Bar Bulot* (2019) van de Hertog Jan*** Restaurant Group een gevestigde waarde.

Nog geen jaar na de opening van Bar Bulot, barstte de pandemie los, waardoor onder meer restaurants de deuren moesten sluiten. Het idee om een volledig nieuw concept uit de grond te stampen lag bij Gert al langer op tafel, maar kwam afgelopen jaar in een stroomversnelling. Met het oog op kwaliteit, wordt het fast casual concept, genaamd BABU, in het leven geroepen.

© .

The Bunner

Na veel experimenteren, testen en proeven creëerde Gert een bijzonder broodje, met name 'The Bunner'. Uniek in zijn smaak, vormt The Bunner een combinatie van een bun en een hamburgerbroodje. BABU heeft drie Bunners op het menu staan. Elke Bunner verwijst naar een stad of plaats die Gert inspireerde voor het creëren van de vulling van het broodje.

BABU pop-up fast casual concept vanaf 12 februari Locatie: 't Zand 21a 8000 Brugge (L.E.S.S. Eatery) Open op vrijdag vanaf 15u en zaterdag vanaf 12u

Meer dan drie jaar geleden kondigden Gert De Mangeleer en Joachim Boudens de sluiting aan van hun driesterrenrestaurant Hertog Jan in Zedelgem. Het duo wilde ruimte creëren voor nieuwe ideeën en zaken. Intussen is het sharing concept L.E.S.S Eatery* (2014) en luxe brasserie Bar Bulot* (2019) van de Hertog Jan*** Restaurant Group een gevestigde waarde.Nog geen jaar na de opening van Bar Bulot, barstte de pandemie los, waardoor onder meer restaurants de deuren moesten sluiten. Het idee om een volledig nieuw concept uit de grond te stampen lag bij Gert al langer op tafel, maar kwam afgelopen jaar in een stroomversnelling. Met het oog op kwaliteit, wordt het fast casual concept, genaamd BABU, in het leven geroepen. Na veel experimenteren, testen en proeven creëerde Gert een bijzonder broodje, met name 'The Bunner'. Uniek in zijn smaak, vormt The Bunner een combinatie van een bun en een hamburgerbroodje. BABU heeft drie Bunners op het menu staan. Elke Bunner verwijst naar een stad of plaats die Gert inspireerde voor het creëren van de vulling van het broodje.