Actrice Kim Hertogs (40) coacht met The Fieldwork creatieve ondernemers. Bij die coaching horen ook reizen, met surflessen en ademsessies. "Ik deel graag de inzichten die mij hebben geholpen in mijn leven."

1. Theater

"Na mijn studies politieke en sociale wetenschappen ging ik theater studeren aan de Toneelacadamie in Maastricht. Sindsdien is acteren mijn hoofdberoep. Ik speel mee in Mijn slechtste beste vriendin en binnenkort ook in de nieuwe serie Geldwolven. "Ik ga graag naar theater. Ik vind dat een goede voorstelling ervoor kan zorgen dat je als een ander mens buitenstapt. Onlangs zag ik bijvoorbeeld Rhapsody van Josse De Pauw en het Muziek Lod, gebaseerd op de interviews uit Van de schoonheid en de Troost, een VPRO-reeks uit 2000. Ik hou ook geweldig van het vakmanschap van De Pauw, zijn dictie, zijn ervaring..." "In 2014 startte ik mijn eigen koffiebar Buchbar. Ik ben daarmee gestopt, omdat de combinatie van elke dag in een boekenwinkel-bar staan, ondertussen acteren en een NLP-coachopleiding volgen te veel was. Om mijn hoofd te kunnen leegmaken, heb ik een surfreis gemaakt naar Marokko, en sindsdien is die sport heel belangrijk geworden voor mij. Het is een sport die al leuk is als je ze nog niet heel erg goed kunt. Ook fijn is dat het zo samenhangt met de weersomstandigheden. Je kunt niet zeggen: "Zullen we donderdag een uurtje gaan surfen?" Zo werkt het niet. Wanneer er golven zijn, moet je gaan. Ik ken mensen die hun hele leven daarrond hebben opgebouwd, maar in mijn geval gaat dat niet. Ik behelp me nu met apps en Whatsapp-groepen om er regelmatig op uit te kunnen." "Uiteraard hou ik nog steeds erg van boeken, maar ik lees nu veel meer non-fictie dan vroeger. Ik ben een nuchter persoon, maar ik heb nu een fase waarin ik gefascineerd ben door hekserij. Ik besefte onlangs dat ik dingen doe waar ik 500 jaar geleden voor op de brandstapel zou worden gegooid: ik ben single, verdien mijn eigen geld en organiseer al eens een maanritueel. Dat is niet zo spectaculair als het klinkt. Het gaat er gewoon om dat we bij volle maan samenkomen en onszelf een paar vragen stellen: wat is nuttig voor mij, waar sta ik, waar wil ik heen, wat zit in de weg? Het is een moment om bij jezelf in te checken. Ik lees dus nu het boek Heksen, eerherstel voor de vrouwelijke rebel van Mona Chollet. "De reden waarom ik destijds Buchbar ben begonnen naast mijn werk als actrice is dat ik niet goed ben in wachten op werk. De keerzijde is dat je op de duur altijd werkt, dus ben ik fan van het boek How to not always be working van Marlee Grace. "Ik heb als coach een degelijke NLP-opleiding gehad, waarbij je mensen leert hun denken te 'herprogrammeren'. Je kunt bijvoorbeeld kwaad zijn op jezelf, omdat je vindt dat je te veel eet en te dik wordt. Bij NLP leer je dat omdenken in: 'Waarom heb ik zoveel honger?' Die coachings vul ik aan met meer spirituele inzichten. Uiteindelijk komt het allemaal wel wat bij elkaar, op mijn manier." "Ik ga bewust om met mijn eten. Tijdens een reis met The Field Work zorg ik er bijvoorbeeld voor dat we een hele week vegan eten, want wat je in je lichaam stopt, heeft heel veel impact op je welbevinden en zelfs op pijn. Op woensdag haal ik verse groenten op van Oogstappel. Een wortel die uit zo'n biologisch onbespoten pakket komt, is heel wat anders dan iets uit de supermarkt. Ik kan soms al zien aan eten dat het goed is voor mij. Natuurwijnen, zuurdesembrood, lokale ingrediënten... dingen die met zorg en tijd zijn ontstaan. Daarom hou ik bijvoorbeeld van Apo's. Daar kookt een Japanse vrouw, die zo erg houdt van wat ze doet, dat je dat proeft. Camion en Camionette vind ik ook goed."