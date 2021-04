Tijdens een dagtrip of binnenlandse vakantie sleuren met de lunch hoeft niet langer. Picknickpoint levert het eten op een afgesproken tijdstip en locatie.

Door de coronacrisis gaan we massaal in het binnenland op uitstap. Meer dan ooit ontdekten we lokale parels en afgelegen gebieden om te wandelen en fietsen. Maar voor wie er een daguitstap van maakt, is het vaak zeulen met kleffe sandwiches belegd met een uitgedroogde omelet of gebutste appels en bruine bananen.

Dankzij Picknickpoint hoeft dat alvast geen obstakel meer te zijn. Het geesteskind van Tobias Verbruggen en Bart Claes biedt een antwoord op alle praktische bezwaren die bij een meegesleurde lunch kunnen opduiken. 'Ons platform werkt met reservaties, zoals je op Airbnb een logeeradres zou zoeken', zegt Verbruggen. 'Handelaars registreren zich op de website en bieden een lokaal geïnspireerde picknickformule aan. Klanten geven de locatie in waar ze zullen vertoeven en krijgen meteen zicht op het aanbod in de buurt.'

Het idee ontstond een klein jaar geleden toen Claes, een horecaondernemer, en Verbruggen kort na de eerste lockdown samen van een drankje genoten na een wandeling. 'We vroegen ons af of we iets konden betekenen voor mensen die het wandelen herontdekt hadden', verduidelijkt Verbruggen. 'Heel snel werd duidelijk dat er wel tips voor tochten en ritten waren, maar een echte picknickcultuur was in België onbestaand. We konden ons wel voorstellen dat mensen ertegenop zien om een hele dag met een rugzak of mand te zeulen. Onze picknickrevolutie was geboren.'

Tussen de ezels

De website was snel actief. Intussen hebben een dertigtal handelaars over heel Vlaanderen zich aangesloten. Ook meer en meer dagtrippers vinden de weg naar Picknickpoint. Volgens Verbruggen stroomden er zelfs bestellingen binnen in februari toen we met temperaturen van tien graden onder het vriespunt werd geconfronteerd. Een meevaller voor het duo, want zij nemen een commissie op alle picknicks.

Geen enkele leverancier biedt hetzelfde aan. Ze krijgen zelf de vrijheid om het aanbod, de afhaal- of leverlocatie en prijs te bepalen. Naast herkenningspunten op gekende wandelroutes kan je ook terecht op het domein van een wijnboer of lunchen aan een picknicktafel tussen de ezels. En er is altijd de mogelijkheid om te vragen naar de vegetarische of allergieopties.

© Picknickpoint

Om verder te professionaliseren zijn Verbruggen en Claes nu op zoek naar investeerders. 'De website is goed, maar platformen zoals het onze moeten heel gebruiksvriendelijk zijn. Het kan dus altijd beter. We denken ook aan een app, zodat picknickpoint niet alleen in een browser gebruikt moet worden. En we willen uiteraard nog meer ondernemers overtuigen om zich aan te sluiten. Dat vraagt tijd en middelen, die we nu niet altijd hebben.'

Volgens Verbruggen is het concept klaar om verder uitgerold te worden. Wie mee op de kar sprong, reageert uitsluitend positief. Ook in Nederlands Limburg hebben de eerste handelaars zich aangesloten. Dat het platform Europees, of wereldwijd zal gaan, is dus niet ondenkbaar.

Blijft de vraag of Picknickpoint overeind blijft eens de coronacrisis bestreden is, en mensen weer gemakkelijk op een terras kunnen neerploffen. Verbruggen: 'Ik geloof het wel. Zelf heb ik heel wat leuke nieuwe plaatsen ontdekt. Bij mensen is het voorbije jaar een nieuwe mindset geboren: we eten en kopen lokaal, we gaan op vakantie in eigen land... Als ik kijk naar de verkoop van onze cadeaubonnen, zowel tijdens de feestdagen als nu voor Moederdag, geloof ik dat we er zijn om te blijven.'

