Volgende week wordt in Sardinië het startschot gegeven voor één van de meest prestigieuze zeilwedstrijden ter wereld: de Maxi Yacht Rolex Cup. Tijdens vijf racedagen worden zeilers uitgedaagd om zich ten noordoosten van Sardinië, in de Maddalena-archipel, een weg te banen tussen de rotspartijen en de talrijke eilandjes.

"De Maxi Yacht Rolex Cup is de essentie van superlatieve jachtraces - de meest indrukwekkende jachten die door de beste zeilers worden gevaren in de meest perfecte zeilomgeving", aldus Paul Cayard, een voormalig tacticus bij de regatta. Het doel is niet om de beste te worden in één enkele race, maar om een zo hoog mogelijke mate van consistentie te bereiken gedurende de ganse week. Niet evident in een sport die in grote mate afhangt van omstandigheden die je moeilijk kan controleren.

Meer dan 50 boten gaan de uitdaging aan, onderverdeeld in verschillende klassen. De jachten variëren van een lengte van 18,29 meter (60 voet) tot meer dan 40 meter (131 voet). De namen van de winnende jachten worden vereeuwigd bij de ingang van het indrukwekkende clubhuis van de Yacht Club Costa Smeralda (YCCS) in Porto Cervo. Winnaars ontvangen een felbegeerde trofee én een Rolex-uurwerk. Rolex is immers samen met YCCS een trouwe partner om dit event tot stand te brengen.

"Al meer dan 35 jaar hebben Rolex en de Yacht Club Costa Smeralda een bevoorrechte relatie. De twee partners staan ??voor de hoogste kwaliteit en uitmuntendheid in alles wat ze doen. Samen bieden ze het ideale platform voor zeilers om zich te focussen op de elite-competitie", aldus Cayard nog.

U kan de race volgen via www.yccs.it Meer info over Rolex via www.rolex.com

