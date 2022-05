Wanneer je er sinaasappelschil en gin bij doet, krijg je een negroni. Maar mix het met kunst en design, en je krijgt een label dat creativiteit en schoonheid hoog in het vaandel draagt. Campari richt op de prestigieuze Collectible-beurs een bijzondere ruimte in voor vijf toptalenten. Een selectie die ook de goedkeuring draagt van Trends Style.

De internationale beurs Collectible is een initiatief van Liv Vaisberg en Clélie Debehault, en focust op premières, unieke stukken, op maat gemaakte opdrachten of gelimiteerde oplages. De afgelopen jaren is het Brusselse event uitgegroeid tot hét platform bij uitstek voor hedendaags collectible design. Voor deze editie werkten curatoren Vaisberg en Debehault ook voor het eerst samen met Campari, het iconische Italiaanse aperitiefmerk dat altijd al nauw verbonden geweest is met de wereld van kunst en design. "Campari heeft altijd de schoonheid en de passie achter alle artistieke creatie omarmd", zegt Tihana Rapic, managing director Campari Group voor de Benelux.

"Het is voor ons een echte eer om ons merk te associëren met internationaal gerenommeerde designspecialisten, die altijd de grenzen van de creativiteit verleggen en op zoek zijn naar innovatieve ideeën om kunst en design naar de voorgrond te brengen", aldus Rapic nog. Na het event kan het grote publiek hun werken (her)ontdekken in The Red Passion Gallery, de onlinekunstgalerie die Campari in coronatijden lanceerde. Maar wie zijn die vijf getalenteerde jonge ontwerpers die Liv Vaisberg en Clélie Debehault selecteerden en die ons in de Campari-ruimte een blik op hun parcours en passie gunnen? Allemaal zijn ze op zoek naar een nieuwe invulling voor de hedendaagse meubelmakerij, willen ze objecten maken die meer dan alleen functioneel zijn, zodat ze een uniek verzamelobject worden. Circulariteit en duurzaamheid zijn voor hen geen loze woorden en door de eigenzinnige opstelling van hun stoelen, tafels, lampen en kasten willen ze de toeschouwer en gebruiker uitdagen. "De keuze van de artiesten was niet eenvoudig. We wilden de passie die zo belangrijk is voor Campari weerspiegelen en kunstenaars selecteren met een sterke geschiedenis en werk. Ze hebben allemaal een bijna dierlijke kracht om te creëren, daar staan ze 's morgens voor op", zeggen Liv Vaisberg en Clélie Debehault. Tijd om nader kennis te maken.Deze jonge Luikenaar werkt in het niemandsland tussen beeldhouwkunst en design, met zijn objectsculpturen - vooral meubelstukken. Hij wil ons met zijn ontwerpen opnieuw de schoonheid van industriële constructiematerialen te laten ontdekken, door ze te gebruiken in een andere context. Eubelen is ook fotograaf, wat hem helpt ideeën te vinden voor associaties tussen materialen en kleuren, vormen en objecten. De fotograaf-ontwerper moet maar één stap buitenshuis doen om geïnspireerd te worden. Vooral bouwwerven en vervallen plaatsen trekken zijn aandacht. "Ik houd van het idee dat dingen een eigen leven leiden, zelfs als ze niet meer zo mooi zijn als ze ooit waren." Voor hem is de wereld een matériothèque, een verzameling materialen die hij op een eigenzinnige manier gebruikt voor zijn zogenoemd alledaagse voorwerpen. Maar eigenlijk zijn zijn One Time-stoel of zijn A Preference to Stay-vloerlamp unieke kunstzinnige voorwerpen die zich bewegen tussen de twee uitersten van ruwe industriële referenties en de wereld van de luxe. www.arnaudeubelen.be @aeubelen Nadat hij in 2018 afstudeerde, deed object- en meubelontwerper Daan De Wit ervaring op in verschillende architectuur- en designstudio's, waaronder die van Junya Ishigami, ooit nog eregast op de Interieur Biënnale in Tokio. In zijn eigen studio richt hij zich vooral op kleine collecties van functionele objecten, waarin een kruisbestuivende mix van materialen en technieken telkens centraal staat. "Ik zie mijn objecten niet als puur functioneel, dus ik voel me niet gebonden aan de archetypische vormentaal. De stukken moeten krachtig genoeg zijn om op zichzelf te staan, om een soort van levende wezens te worden." Missie geslaagd met de Beetle Stool, een multifunctionele kruk uit roestvrij staal met de subtiele details van een kever, een insect waarvoor De Wit als zesjarig jongetje al een fascinatie had. Voor zijn Stratum Saxum, een salontafel en sokkel in lasergesneden bamboe met een blad van brons gehard glas, bedacht hij een techniek die materiaal- en afvalbesparend werkt. Hij sneed het plaatmateriaal in concentrische lagen en assembleerde ze met de hand. www.daandewit.com @daandewitstudio Ruimte is het speeldomein voor de in Brussel gevestigde Belgische ontwerper Orson Oxo Van Beek, die in 2019 afstudeerde aan de Design Academy in Eindhoven. Zijn werk gaat van meubilair over interieurs voor winkels of ruimtelijke installaties tot scenografie voor theater, tentoonstellingen en mode. Vaak combineert hij die veelzijdige disciplines, wat leidt tot een heel conceptuele en artistieke aanpak, ook in zijn meubilair. Dat is zeker ook het geval voor Ornamentum, het resultaat van een eerste samenwerking tussen de ontwerper en modeontwerper Quinten Mestdagh. Beide kunstenaars zijn gefascineerd door ornamentele en decoratieve meubels en vroegen zich af waarom ze zo afwezig zijn in het hedendaagse design. Dus maakten ze een reeks sierlijke meubels, een stoel, een tafel en een lamp, die met een knipoog naar de barok en roccoco, zo overdadig versierd zijn, dat ze functieloos worden en een ornament op zichzelf.© Seppe Eelewaut www.orsonoxovanbeek.com @orsonvanbeek De Franse Roxane Lahidji belandde vanuit haar geboortestad Parijs via de studie illustratie en productontwerp in Straatsburg aan de Design Academy van Eindhoven, waar ze social design studeerde. Nu werkt ze in België. In haar zoektocht naar hernieuwbare hulpbronnen en milieuvriendelijke productieprocessen begon ze verwaarloosde of goedkope materialen een nieuw leven te geven. Ze combineert low-techmethodes en traditionele handwerktechnieken om tot luxueus ogende objecten te komen. In 2016 startte ze met haar project Gemarmerden Zouten, waarbij ze een mineraal composiet van 90 procent zeezout en natuurlijke bindmiddelen ontwikkelde. Het is een 80 à 95 procent natuurlijk en organisch materiaal, afhankelijk van de dikte van het voorwerp en de gewenste afwerking. De mogelijkheden van het nieuwe materiaal zijn qua vorm, grootte, texturen en kleuren onbeperkt. Op Collectible kunt u alvast haar Black&White-stoel en de White-koffietafel komen bewonderen. www.roxanelahidji.com @roxanelahidji De Gentse ontwerper Pierre De Valck vertrok vanuit zijn jeugdfascinatie voor archeologie en historische artefacten voor een serie meubels die ingelegd zijn met edelstenen en kristallen van uitzonderlijke historische waarde. Zijn Pieces with Stone zijn een soort moderne antiquiteiten die de oeroude geologische processen in een hedendaags jasje proberen te steken en zo ook authentieke getuigenissen van ons collectieve geheugen worden. De ruwe mineralen, die evengoed van de heuvels van de Ardennen als uit de mijnen van Afghanistan komen, maken van zijn meubels nieuwe verzamelstukken die van generatie op generatie doorgegeven kunnen worden. www.pierredevalck.be @pierredevalck