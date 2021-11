De imperial stout van de Chinese brouwerij Dangge is tijdens de Brussels Beer Challenge verkozen tot het beste bier. De resultaten van de internationale bierwedstrijd werden maandag bekendgemaakt op de Horeca Expo in Gent.

België blijft het best presterende land op de Brussels Beer Challenge. In totaal werden er in de verschillende categorieën 80 Belgische bieren van 53 brouwerijen bekroond met een medaille. De titel voor beste Belgische bier was weggelegd voor Malheur 10 van brouwerij Malheur in Buggenhout.

De hoofdprijzen waren weggelegd voor China en Noorwegen. Het in Peking gevestigde Dangge brouwde met zijn imperial stout het beste bier in de competitie. Het Lindheim Ølkompani uit Noorwegen, dat met name bekendstaat voor zijn fruitbieren, is uitgeroepen tot de beste brouwerij van het jaar.

Na de Belgen haalden de Italianen met 33 exemplaren de meeste medailles. De Verenigde Staten volgen op de voet met 32 medailles.

Voor de tiende editie van de Brussels Beer Challenge zonden brouwerijen uit 35 landen bijna 1.800 bieren in. Die werden eind oktober beoordeeld door een internationaal panel bestaande uit 75 experten van een twintigtal landen. Brussels minister Sven Gatz, die een verleden heeft bij de federatie van de Belgische Brouwers, was voorzitter.

