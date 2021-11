Carrefour zal vanaf woensdag reizen verkopen. In eerste instantie worden een 40-tal bestemmingen aangeboden. Dat heeft de supermarkt bekendgemaakt.

Het nieuws komt niet onverwacht. De komst van Carrefour Reizen was al min of meer aangekondigd.

Carrefour Reizen België is een dochter van het Franse Carrefour Voyages France, waar de dienst al langer bestaat en vrij succesvol is. Voorlopig kan er enkel online worden geboekt. Binnenkort zal dat ook telefonisch mogelijk worden via een callcenter. Het is niet zo dat klanten in de winkels van Carrefour terecht kunnen.

In eerste instantie worden een 40-tal bestemmingen aangeboden in onder meer Griekenland, Spanje of Tunesië. Er kan worden gevlogen vanuit Brussel, Charleroi, Antwerpen, Oostende en verscheidene buitenlandse luchthavens. Het aanbod gaat van citytrips, campings tot all-inclusive verblijven en autovakanties.

Carrefour wil met het aanbieden van reizen op termijn 5 procent van de omzet van de Carrefour-diensten in België realiseren. Onderzoek wees volgens woordvoerster Aurélie Gerth uit dat veel mensen open staan voor Carrefour Reizen. 'Mensen boeken gemakkelijk hun reizen online. Carrefour is een bekend merk en straalt vertrouwen uit. Veel mensen staan er dan ook voor open.'

