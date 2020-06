Hoewel architectuur en auto's in theorie mijlenver uit elkaar liggen, zijn de inspiratiebronnen van hun designers vaak gelijkaardig. Thijs Demeulemeester, Bert Voet en Thomas De Bruyne bundelden foto's voor architectuur- en autoliefhebbers. Ontdek hier een voorsmaakje van de publicatie.

Een witte Porsche 911 staat voor het Skovshoved tankstation van Arne Jacobsen in het Deense Charlottenlund. Een gitzwarte Ferrari 458 Italia van Pininfarina blinkt naast La Venaria Reale, het zeventiende-eeuwse Versailles in Turijn. De beelden spreken voor zich.

Maar dit boek beantwoordt ook vragen, zoals 'Waarom is Saab bij uitstek de auto van een architect?', 'Waarom had Le Corbusier misschien beter Le Carbusier geheten?' en 'Hoe werd de auto de ultieme muze van Frank Lloyd Wright?'

Skovshoved Petrol Station © Nils Koenning

Terra Remota © Jeroen Verrecht

Carlo Mollino, Frank Lloyd Wright, Jan Kaplicky, Joseph Maria Olbrich, Zaha Hadid: de lijst van moderne architecten die zich hebben gewaagd aan autoprojecten is lang. Toch slaagden slechts heel weinig architecten erin om effectien een auto te ontwerpen. Ook daar gaat dit boek over.

Carchitecture Houses with Horsepower, Thijs Demeulemeester, Bert Voet en Thomas De Bruyne Uitgeverij: Lannoo 192 pagina's, 39,99 euro, hardback Engelstalig Verschijnt vanaf 16/06/2020

Carchitecture © Paul Fuentes

Fidji © Thomas De Bruyne (cafeine)

Herb Greene Prairie House © Robert Alan Bowlby

Een witte Porsche 911 staat voor het Skovshoved tankstation van Arne Jacobsen in het Deense Charlottenlund. Een gitzwarte Ferrari 458 Italia van Pininfarina blinkt naast La Venaria Reale, het zeventiende-eeuwse Versailles in Turijn. De beelden spreken voor zich.Maar dit boek beantwoordt ook vragen, zoals 'Waarom is Saab bij uitstek de auto van een architect?', 'Waarom had Le Corbusier misschien beter Le Carbusier geheten?' en 'Hoe werd de auto de ultieme muze van Frank Lloyd Wright?'Carlo Mollino, Frank Lloyd Wright, Jan Kaplicky, Joseph Maria Olbrich, Zaha Hadid: de lijst van moderne architecten die zich hebben gewaagd aan autoprojecten is lang. Toch slaagden slechts heel weinig architecten erin om effectien een auto te ontwerpen. Ook daar gaat dit boek over.