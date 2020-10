Wie aan petanque denkt, denkt aan een pleintje in de Provence waar de plaatselijke senioren metalen ballen laten rollen. Maar vandaag is het spel ook in andere landen en bij jongere generaties populair. In Belgie hebben vooral de monteerbare Boogle-banen succes.

Lange tijd was petanque hét symbool van het gezapige leven in Zuid-Frankrijk. Maar je ziet de boules steeds meer in andere streken rollen dan in het land van de pastis. De grootste clubs mogen zich dan nog altijd in Frankrijk bevinden, het balspel slaat ook aan in andere landen. In Thailand is petanque zelfs uitgegroeid tot een nationale volkssport. In Zweden weten vooral de hipsters de authenticiteit van het spel te waarderen. En in het land van herkomst spreekt petanque de Parijse scene aan. De balsport doet er ook de lokale economie opleven. Kijk maar naar het Mondial la Marseillaise à pétanque. Dat internationale toernooi brengt maar liefst 13.000 spelers van alle niveaus op de been en verwelkomt elk jaar meer dan 150.000 toeschouwers.

In Frankrijk spreekt petanque de Parijse scene aan. © Unsplash

Patrick Neuville, psycholoog van opleiding, is een verwoed petanquespeler uit Luik die van zijn passie zijn beroep heeft gemaakt. Vandaag organiseert hij evenementen rond de sport. De eerste activiteit vond plaats in 1991 en was bedoeld voor de klanten van zijn rekruteringsbureau. Het jaar daarop evolueerde het event naar een interbedrijvenwedstrijd met een honderdtal teams. 'Toen ik terugkwam van een vakantie in de Provence, ben ik petanque beginnen gebruiken als publicrelations-tool voor mijn klanten', zegt Neuville, vandaag directeur van Pétanque Plus en Boogle. 'Toen had je voor alle bedrijfsevenementen een goede fysieke conditie nodig. Je moest rennen, zwemmen en springen. Ik wou een gezelliger en toegankelijker alternatief aanbieden.'

Intussen heeft Neuville al heel wat andere events op zijn naam staan, elk met hun eigen klemtoon. De Trophée de Pétanque des Personnalités et des Décideurs bijvoorbeeld, in het leven geroepen in 1996, is vandaag een van dé netwerkevents. Het evenement in Spa geeft bedrijven de mogelijkheid om in een ongedwongen sfeer te netwerken. In de boulodrome kun je meteen ook heel wat Belgische en Franse sterren kruisen. Daarnaast organiseert Pétanque Plus al tien jaar lang om de drie maanden de Trophée des As, waarbij liefhebbers van de cochonnet (het kleine houten balletje in een petanquespel, red.) en de beste spelers ter wereld het tegen elkaar opnemen.

Sporten op de rode loper

Cassis, 1994. Naar aanleiding van zijn Journées Belges de Pétanque, waaraan onder meer Pierre Rapsat en Raymond Goethals deelnemen, leert Patrick Neuville Jean-Pierre Albertini kennen, een petanquefanaat die op dat moment wijnhandelaar is. Albertini heeft het plan opgevat om indoor petanqueballen te ontwikkelen, zodat hij niet meer afhankelijk is van het weer om het spel te spelen. Het zal hem ongeveer tien jaar kosten om het perfecte model te ontwerpen: een soepele bal van pvc die vandaag in Carpentras wordt geproduceerd. Het gewicht (680 g) en de diameter (72 mm) van de ballen zijn vergelijkbaar met die van de metalen versies. Ze bieden dus dezelfde speelervaring, maar brengen geen ongemakken mee, zoals lawaai en risico op beschadiging van het interieur.

'De pvc-ballen brachten me op het idee om een mobiele petanquebaan te ontwikkelen die mooi, speels en makkelijk (de)monteerbaar zou zijn', legt Neuville uit. 'Samen met mijn schoonbroer ben ik aan de slag gegaan. Na een trial-and-errorproces zag Boogle het levenslicht: een petanquebaan bestaande uit een rode loper van speciaal ontworpen kunststof en een zwart designframe van gelakt hout of cortenstaal. Je kunt de modulaire baan in amper 10 minuten opbouwen of afbreken, en zowel binnen als buiten plaatsen.'

'Onze petanquebaan is ook verkrijgbaar in het buitenland', geeft Marjorie Piette nog mee. © Boogle

'Met Boogle wou ik het welzijn van de medewerkers in bedrijven verhogen en het onderlinge contact stimuleren', gaat Neuville verder. 'De petanquebaan leek me ook geschikt voor rusthuizen, omdat het strategische balspel gebaseerd is op communiceren en respect voor elkaar. De zachte boules in de handen nemen, biedt bovendien aanzienlijke ergotherapeutische voordelen voor senioren.'

Onverwacht succes

Grote klanten van Boogle zijn RTL Belgium en het Belgian Football Center in Tubeke. Ook verschillende gemeenten, een hotelketen en een beroemd cruiseschip plaatsten een bestelling, maar annuleerden die afgelopen voorjaar in volle coronatijd, waardoor het groeitempo wat vertraagde.

Maar er was ook goed nieuws: 'Een gulle schenker uit Brussel, die gecharmeerd was door ons concept, wou iets doen aan het isolement van senioren tijdens de lockdown. Dankzij hem konden we deze zomer 120 Boogle-banen in Waalse rusthuizen installeren.'

'Onze petanquebaan is ook verkrijgbaar in het buitenland', geeft Marjorie Piette nog mee, de nieuwe eventmanager van Boogle. 'De laatste baan die we geleverd hebben, was in Parijs. Meer bepaald in het Palais Vivienne, een plek met een rijke geschiedenis waar je massa's objecten vindt die te maken hebben met Napoleon Bonaparte. Je kunt er zeven majestueuze ruimtes huren voor privé-evenementen.'

Piette kijkt ook al uit naar de volgende fase van het project. 'In de omgeving van Herve willen we een Boogle House met showroom installeren. Je zult er indoor petanque kunnen spelen als teambuilding of als after-workevent.'

(Fun) facts 'Ga je tireren of pointeren?' Wie petanque speelt, kan tireren (een goedgeplaatste bal van de tegenstander wegkaatsen met je eigen bal) of pointeren (je bal zo dicht mogelijk bij het houten balletje laten rollen). Bij elke editie van de Olympische Spelen stelt het gastland een selectie disciplines voor aan het Internationaal Olympisch Comité om op te nemen in de competitie. Breakdance, klimmen, skateboarden en surfen staan op het programma van de Olympische Spelen van 2024 in Frankrijk. Petanque was ook een kandidaat, maar werd uiteindelijk afgewezen. In tegenstelling tot andere teamsporten brengt petanque mannelijke en vrouwelijke sporters samen.

