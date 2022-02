Het ondernemerscollectief HCD Invest opent met 'Den Tripel' binnenkort het allereerste café op de site van Nieuw Zuid. Het wordt een volkscafé 2.0: een gezellige kroeg in een authentiek kader.

De groene stadsbuurt van Nieuw Zuid is momenteel nog in volle opbouw en wordt pas in 2028 volledig opgeleverd. Er werden al heel wat architecturale gebouwen gerealiseerd voor een divers publiek: van jonge gezinnen tot startende werkers en ondernemers, van sociale huurders tot senioren, van industriëlen tot havenarbeiders. Iedereen vindt zijn weg naar de buurt.

In deze nieuwe Antwerpse wijk is er al heel wat professionele bedrijvigheid zoals kunstgalerijen, schoonheids- en designzaken, lunchbars, restaurants... 'De lijm om bewoners, handelaars en andere passanten aan elkaar te verbinden, ontbrak echter nog', zegt Robin Valkaert, een van de initiatiefnemers. 'Zo is het idee gegroeid om een op en top volkscafé in deze nieuwe stadsbuurt te laten gedijen. Een café dat op architecturaal vlak perfect past in de sfeer van Nieuw Zuid en dat tegelijkertijd ook het authentieke en warme karakter heeft dat zo typisch is voor een tof volkscafé waar iedereen zich thuis voelt. Over de naam van ons café hebben we niet lang moeten nadenken. Den Tripel verwijst niet alleen naar Triple Living, de projectontwikkelaar van de site van Nieuw Zuid maar is ook een knipoog naar de diverse soorten tripel op de kaart.'

Het café streeft naar een charmant en volks karakter met een zweem van nostalgie. Naast een immens aanbod van bieren en andere dranken kan je er ook smullen van tal van koude hapjes van De Laet & Van Haver.

Verbinding

Den Tripel zal worden uitgebaat door Valkaert en Pieter-Jan Vaes, twee bezielende Antwerpse ondernemers. Het duo is ook mede-eigenaar van de succesvolle Berchemse brasserie Chasse Royale: 'Met Den Tripel baten we nu voor het eerst ook een café uit', zegt Vaes. 'We willen hét volkscafé van Antwerpen worden. Met onze kroeg hopen we niet alleen bewoners van de buurt te verbinden, we willen ook een plek creëren waar elke caféganger zich thuis voelt wat zijn achtergrond ook is. Voor de opstart is het dus mooi meegenomen dat code oranje voor de horecazaken werd geactiveerd. Tijd om het caféleven opnieuw te laten floreren.'

. © Ian Hermans

Het gebouw "Scheldezicht" waar het volkscafé in is ondergebracht, werd ontworpen door het Deense architectenbureau C.F. Møller Architects en het Belgische ontwerpbureau Brut. Momenteel zijn de laatste werkzaamheden aan de gang, zodat de opening midden maart verzekerd is.

Den Tripel krijgt ook steun van HCD Invest, waarin Valkaert en Vaes aandeelhouder zijn. Ze worden er bijgestaan door de drie andere vennoten Maxime Potvin, Philippe Laeremans en Christophe Laeremans.

Den Tripel - Jan Vanhoenackerstraat 20, 2000 Antwerpen. De opening is voorzien op 15 maart.

