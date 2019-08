De vierde editie van Belgium Art Design (BAD) kreeg voor het eerst een centraal thema: Start To Collect. Kriebelt het om zelf een kunstverzameling aan te leggen? Op de kunst- en designbeurs kunnen de nodige tips en tricks verzameld worden. 'Er is veel nieuwsgierigheid naar kunst, maar ook een grote mentale en fysieke drempel om een galerie binnen te stappen', zegt Tim Vanheers van Artshizzle.

Ook gek van programma's als Stukken van mensen en Rijker dan je denkt? Of heb je een neus voor kunst en design? Wil je een werk van de nieuwe Picasso of Dali in je woonkamer hangen?

Dan is een bezoek aan de vierde editie van BAD een must op je to-dolijst. Het thema is Start to Collect, een initiatief om jonge kunst- en designliefhebbers te ondersteunen bij de aankoop van hun eerste stuks. 'We merkten al langer dat heel wat mensen interesse en het nodige kapitaal hebben om kunst of design te kopen, maar het toch niet doen', zegt Tim Vanheers van Artshizzle, dat publiekswerking met kunst en cultuur voor bedrijven doet. 'Vaak gaan zij wel eens naar een beurs of lopen ze langs een galerie, maar ze kopen niets aan.'

Waarom doen ze dat niet?

'Omdat er een mentale en fysieke drempel is voor startende verzamelaars. Mentaal is dat de prijs. De meeste galerieën communiceren niet zo transparant over de prijs van kunstwerken of designer items. Vaak moet je daar naar vragen. Dat is een handicap. Als een prijs niet geafficheerd wordt, denken starters - soms onterecht - dat het stuk sowieso boven hun budget gaat. Zelfs topgalerieën hebben werken die betaalbaar zijn. Niet alle kunst kost meer dan 2.000 euro.

'De fysieke drempel is echt de "moeite" die startende verzamelaars hebben om een kunstgalerie binnen te stappen. Uit een rondvraag van Kunst Aan Zet blijkt dat veel galerieën afstandelijk overkomen: de ruimtes zijn vaak té wit en té sacraal. Start to Collect wil die schroom weghalen.'

Rozemarijn De Keyser van Start To Collect met een van haar eerste stuks © BAD

Hoe gaan jullie dat doen?

'Wij zullen vooral praktische informatie en tips geven aan starters. Want hoe leg je in hemelsnaam een verzameling aan? We geven tijdens BAD een workshop Galeriehopping voor dummies. We nemen bezoekers mee langs de verschillende standen. Zo kunnen galeriehouders vertellen over de werken, hoe die geprijsd worden, ... Kortom, geïnteresseerden leren hoe ze zonder schroom een galerie kunnen binnenwandelen.'

De verzamelmarkt is erg groot. Hoe weet iemand wat de beste investering is?

'Het belangrijkste is om je passie te volgen en die markt te ontdekken. Win op voorhand informatie in, doe grondig je eigen research en praat over de verschillen tussen galerieën. Er zijn er die uit de eerste hand nieuwe werken verkopen. Anderen werken als tussenpersoon voor oudere werken. En op een veiling kan je echte koopjes doen.

'Het kan dan helpen om met andere starters te praten. Tijdens deze editie van BAD willen we een soort clubje voor starters lanceren. Dan kunnen nieuwe verzamelaars in groep ateliers, artiesten en galerieën bezoeken. En ze kunnen tips en ervaringen uitwisselen met elkaar.'

Wordt het begrip verzamelaar dan niet uitgehold?

'Kijk, ook gevestigde verzamelaars zijn ooit klein begonnen. Ze kochten werk van vrienden of vonden een democratisch geprijsd stuk. We willen ook het sacrale aan het woord verzamelaar afbreken. Het hoeven niet de duurste kunstwerken zijn. Ook iemand met een uitgebreide keramiekcollectie is een échte verzamelaar.

'Bovendien is verzamelen als een virus. Het begint klein, maar wordt een aangename gewoonte (lacht). De meesten doen het uit passie. Het financiële aspect, om werken later met winst door te verkopen, is zelfden de hoofdreden om een collectie aan te leggen.'

Toch lijkt Start to Collect een initiatief voor de uitverkorenen. Niet iedereen heeft 1.000 euro extra om een werk aan te schaffen.

'Vanaf september start de pilootfase van Kunst Aan Zet. Dat is een initiatief van de Vlaamse overheid: een renteloze lening voor particulieren. Via de lening kunnen zij een kunstwerk of designstuk aanschaffen. Er is slechts een voorwaarde: het moet een werk zijn van kunstenaars en ontwerpers die in Vlaanderen en Brussel wonen en werken. Zo worden ook lokale artiesten gesteund.

'Een lening kan tussen de 500 en 7.000 euro bedragen en gespreid over een periode van maximaal twee jaar worden afbetaald. Een gelijkaardige lening in Nederland en Groot-Brittannië zorgde voor een boost in de verkoop van kunst en unieke designstukken.'