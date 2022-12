Het Belgische merk BELGIAN OWL werd uitgeroepen tot de 5de beste whisky ter wereld in "Jim Murray's Whisky Bible", de ongeëvenaarde whiskygids waarvan editie 2023 net uit is.

Een vuurwerk van emoties, een enorme vreugde, oprechte trots ... Het kleine team van Belgian Owl kan zijn geluk werkelijk niet op. Het merk verzamelt al jarenlang overal ter wereld de ene kwaliteitsprijs na de andere. Een welverdiende erkenning van het schitterende werk van zijn stichter en Meester-Distilleerder, Etienne BOUILLON. Dit jaar mikte Etienne echt op het allerhoogste, met een gloednieuwe Speciale Serie, een primeur in de geschiedenis van de distilleerderij, de "Golden Diamond". De topscore van deze creatie is de allermooiste beloning die hij zich kon wensen.

CEO Jean-Louis BALTUS dankt iedereen die heeft bijgedragen aan de transformatie van dit gedurfde project van een klein bedrijfje tot een wereldsucces: het kleine, buitengewoon hechte team, de aandeelhouders die de nodige financiële inspanningen hebben gedaan, de landbouwers, alle vrienden en mensen die Belgian Owl in moeilijke tijden hebben gesteund, de eerste visionaire importeurs uit de verschillende continenten ... Na alle inspanningen om een superieure kwaliteit te halen - en de wereldwijde pandemie die de export sterk heeft bemoeilijkt - schenkt BELGIAN OWL België nu een nieuwe nationale trots.

Kerstmis komt dit jaar dus extra vroeg in België en zeker in Fexhe-Le-Haut-Clocher. De uil strijkt even neer in het licht van de feesten en draagt dit citaat uit Dead Poets Society op aan ons allemaal:"Wie vol vertrouwen zijn dromen najaagt, zal in zijn gewone leven een onverwacht succes kennen."

belgianwhisky.com

