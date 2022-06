In deze reeks polst Trends Style naar de favoriete adressen van Belgen in het buitenland. Deze maand: Stéphanie Storey, marketingmanager bij Berkeley's.

" Excuse me sir, this place will be featured in a very important magazine." Wanneer we op de indrukwekkende rooftopbar van het Trafalgar Hotel niet meteen de beste plekken krijgen toegewezen, komt het pr-verleden van Stéphanie Storey opnieuw naar boven. Jarenlang werkte ze in België als pr-verantwoordelijke voor tal van merken in de lifestylesector, van buitenmeubilair over restaurants tot parfum en drank. Het ideale levenspad voor een enthousiaste spraakwaterval als Stéphanie Storey, maar toen een van haar beste vrienden verliefd werd op een meisje uit Londen en haar naar die grote stad volgde, begon het te knagen. "Telkens als ik hen in Londen ging bezoeken, werd ik overvallen door hetzelfde gevoel: ik wil hier niet weg." "Blijf dan hier", zei die vriend dan lachend, maar dat plantte een zaadje dat alleen maar verder groeide.

...

" Excuse me sir, this place will be featured in a very important magazine." Wanneer we op de indrukwekkende rooftopbar van het Trafalgar Hotel niet meteen de beste plekken krijgen toegewezen, komt het pr-verleden van Stéphanie Storey opnieuw naar boven. Jarenlang werkte ze in België als pr-verantwoordelijke voor tal van merken in de lifestylesector, van buitenmeubilair over restaurants tot parfum en drank. Het ideale levenspad voor een enthousiaste spraakwaterval als Stéphanie Storey, maar toen een van haar beste vrienden verliefd werd op een meisje uit Londen en haar naar die grote stad volgde, begon het te knagen. "Telkens als ik hen in Londen ging bezoeken, werd ik overvallen door hetzelfde gevoel: ik wil hier niet weg." "Blijf dan hier", zei die vriend dan lachend, maar dat plantte een zaadje dat alleen maar verder groeide. "Op een dag heb ik mijn stoute schoenen aangetrokken en heb ik gesolliciteerd voor een marketingbaan in Londen. Nooit écht gedacht dat ze me zouden aanwerven, hoor." Maar dat deden ze wel. En dus verhuisde Stéphanie eind 2015 naar de Britse hoofdstad. Nog geen vijf dagen later leerde ze er de man van haar leven kennen: Antony Storey. Intussen zijn ze getrouwd en wonen ze samen met hun hond Bucky in een appartement in Greenwich. "Het is allemaal heel snel gegaan, maar het voelde enorm meant to be." Na enkele omzwervingen in de marketing- en de vastgoedsector landde Stéphanie Storey onlangs bij Berkeley, de grootste luxevastgoedmakelaar van de stad. "Ik verzorg de marketing voor onze projecten in het centrum van de stad. Zo hebben we net een appartement naast Westminster Abbey afgewerkt dat te koop staat voor zo'n 40 miljoen euro. Een prachtig project in een beschermd historisch gebouw", vertelt ze. "Dát is wat me in Londen zo aantrekt, denk ik: hier komen verleden en toekomst samen. Op veel vlakken zijn we hier vooruitstrevend, maar toch blijft geschiedenis een heel grote rol spelen." Haar liefde voor geschiedenis speelde ook mee in de keuze voor Greenwich als plek om zich te settelen. "Het was liefde op het eerste gezicht met deze buurt. Hoewel je hier niet ver van het Londense centrum zit, heb je hier echt nog ademruimte. Greenwich Park is wat mij betreft het mooiste park van heel Londen. Binnenkort wordt het trouwens voor een groot stuk heraangelegd. Zo goed als alle verharde wandelwegen zullen plaats maken voor natuurlijke paden." Boven op de heuvel van Greenwich Park ligt trouwens The Greenwich Observatory, waar de befaamde nulmeridiaan ligt. Al ligt die niet waar alle toeristen dénken dat hij ligt. Terwijl iedereen naarstig selfies maakt bij de goudkleurige lijn die op de grond werd aangelegd, is die meridiaan in theorie door de kromming van de aarde opgeschoven naar een verloren plek ergens achter een vuilbak. "De Jubilee-metrolijn brengt je direct van het centrum naar Greenwich, dus de toeristen raken hier heel makkelijk", zegt Stéphanie Storey. "Ik neem zelf wel graag de boot naar mijn werk. Dat duurt ietsje langer dan de metro, maar hoe heerlijk is het niet om naar je werk te váren?" "Greenwich is eigenlijk een beetje een dorp in de stad. De bewoners hier waken er ook over dat dat zo blijft. We zijn hier een beetje allergisch voor té grote retail- en horecaketens. Toen er een tijd geleden een groot historisch pand vrijkwam, stond iedereen op zijn achterste poten: dat er toch maar geen foodketen kwam! Tot we wisten wélke foodketen zich er zou vestigen: Gail's Bakery. De beste bakker van Londen, als je het mij vraagt. Lekker brood is hier niet zo makkelijk te vinden als in België, en bij Gail's wordt vers zuurdesembrood gebakken, heerlijk. Al kom ik er vooral voor de dark chocolate and cherry drop scone. Onwaarschijnlijk lekker." Met zo'n scone in de hand wandelen we richting Greenwich Park, waar ze via een indrukwekkende zuilengalerij - 'hier wordt Bridgerton gefilmd!' - de weg wijst naar The Queens House. "Dit museum is echt een hidden gem, weinig mensen kennen het, maar de toegang is gratis en zowel het gebouw als de collectie is prachtig." Al is het verhaal dat erachter schuilt ook zeker niet mis: "Begin zeventiende eeuw doodde Anne van Denemarken tijdens de jacht per ongeluk de hond van haar man, koning James I. De koning kon daar niet mee lachen en schold Anne de huid vol waar iedereen bij stond. Om zich te verontschuldigen voor dat gedrag liet James I dit prachtige bouwwerk voltooien door architect Inigo Jones. Eigenlijk is dit museum dus één grote sorry", lacht Stéphanie Storey. Hoewel er in Greenwich qua bars en restaurants zeker geen schaarste heerst, trekken Stéphanie en haar man Anthony na het werk en in het weekend graag naar de binnenstad, bijvoorbeeld om er deel te nemen aan enkele typisch Londense tradities. " Bottomless prossecco brunch is heel populair in Londen. Ik kende het concept voor ik verhuisde, maar het is snel een favoriete activiteit geworden. Het begrip zegt het zelf: brunch met ongelimiteerde hoeveelheden prossecco en dat gedurende twee uur. Op de meeste plaatsen is het eten niet echt top, en doen de mensen het puur voor de prossecco, maar bij New Street Grill is het anders. Het eten is echt lekker en ook heel belangrijk: de prosecco is top." Maar het beste Italiaanse eten vind je volgens Stéphanie Storey meteen ook op de meest Instagram-waardige plek van Londen: Circolo Popolare vlak bij Covent Garden. "Na verschillende mislukte pogingen om een tafeltje te boeken beslisten we gewoon te gaan aanschuiven op een vrijdag, meteen na het werk. Ik denk dat we daar al rond 17 uur aan de deur stonden ( lacht). Maar het was het waard. Ik ben in mijn leven al heel vaak naar Italië geweest, privé maar ook als pr-manager voor Parmaham. Ik heb er in de meest traditionele trattoria's gegeten en dat was precies hoe ik me voelde na mijn eerste hap van mijn gevulde ravioli bij Circolo Popolare. Pure authentieke smaken en de meest fluweelzachte pasta. Simpel, maar perfect uitgevoerd. Je vergeet dat je in Engeland zit... ( denkt na)... Oei, moest ik net niet wél promoten om naar het Verenigd Koninkrijk te komen?"