Meghan Markle, hertogin van Sussex, neemt het septembernummer van de Britse Vogue voor haar rekening. Dat is traditioneel de belangrijkste editie van het magazine. Zelf wilde de vrouw van prins Harry niet op de cover staan. Dat zou te "opschepperig" kunnen overkomen.

Als actrice deed Meghan Markle al een duit in het zakje van vele goede doelen. En ook als hertogin van Sussex zet ze zich in voor jonge meisjes en vrouwen overal te wereld. Dat thema komt dan ook terug in het septembernummer van de Britse Vogue. Markle neemt eenmalig de touwtjes in handen. Erg toepasselijk is het thema dan ook 'forces for change'.

De hertogin kreeg de cover van het nummer aangeboden, maar weigerde dat voorstel. "Ze dacht dat lezers zoiets als opschepperig zouden kunnen ervaren", zegt hoofdredacteur Edward Enninful in een interview. Daarom koos Markle voor vijftien powervrouwen die zich de voorbije jaren inzetten om de wereld beter te maken.

Er is een plaastje voorzien voor onder meer klimaatmeisje Greta Thunberg, actrice Jane Fonda, de eerste minister van Nieuw-Zeeland Jacinda Ardern en actrice Laverne Cox. Zij is bekend uit de Netflix-hitreeks Orange Is The New Black en meteen ook de eerste transvrouw ooit die op de cover staat. Volgens Markle en Enninful representeren zij op de een of andere manier een kracht voor verandering.

Samen met de aankondiging werd ook de cover van het septembernummer onthult © Reuters

Markle koos er ook voor om een plaatsje op de voorpagina vrij te laten. In de geprinte versie zal dat een spiegel zijn. "De hertogin wil tonen dat ook jij een deel uitmaakt van deze veranderingen", aldus Enninful. "Ze wou liever focussen op de vrouwen naar wie ze zelf opkijkt."

Michele Obama en Jane Goodall

De taak van Markle stopte niet bij het selecteren van de modellen. Ook voor de rest van de inhoud hield ze de touwtjes strak in handen. Zo doet ze zelf een dubbelinterview met de voormalige First Lady Michelle Obama. Haar echtgenoot, de Britse prins Harry, gaat in gesprek met biologe en antropologe Jane Goodall. Tot slot komen ook Brené Brown, Amerikaans hoogleraar maatschappelijk werk, bekend van haar Ted-talks over de kracht van kwetsbaarheid en actrice / body positivity-ambassadrice Jameela Jamil aan het woord.

Het is de eerste keer in het 103-jarige bestaan van de Britse Vogue dat het septembernummer van de Britse Vogue een gasthoofdredacteur krijgt. Andere internationale versies deden dat wel al. Vorig jaar mocht zangeres Rihanna de inhoud van de Amerikaanse versie bepalen.

Dat het septembernummer de belangrijkste editie is, komt door de advertentie-inkomsten. Die liggen een pak hoger dan bij de andere doorheen het jaar. Vanaf 2 augustus is het nummer te koop.