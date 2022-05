Sportlui zijn de nieuwe celebrities. Dat je niet langer model of acteur hoeft te zijn als gezicht van een modemerk bewijst Fabio Quartararo, de eerste Franse wereldkampioen ooit in de MotoGP-klasse.

Modelabel IKKS liet zich maar al te graag verleiden door deze jonge free spirit met rocktemperament, die een uniek en buitengewoon parcours aflegde en geen enkele uitdaging of risico uit de weg ging - niets voor niets zijn zijn bijnamen 'El diablo' en 'Le petit prince'. En laten dat nu precies de eigenschappen zijn die de waarden weerspiegelen van IKKS, dat hem koos als gezicht van de nieuwe mannencollectie.

Modelabel IKKS liet zich maar al te graag verleiden door deze jonge free spirit met rocktemperament, die een uniek en buitengewoon parcours aflegde en geen enkele uitdaging of risico uit de weg ging - niets voor niets zijn zijn bijnamen 'El diablo' en 'Le petit prince'. En laten dat nu precies de eigenschappen zijn die de waarden weerspiegelen van IKKS, dat hem koos als gezicht van de nieuwe mannencollectie.Fabio Quartararo begint als zoon van een oud-kampioen van Frankrijk in de 125 cc-klasse op zijn 4de met motorracen. Al snel is duidelijk dat hij een echt talent op twee wielen is. Maar helaas is hij te jong om te mogen deelnemen aan wedstrijden in eigen land. Dus verkast het nieuwe wonderkind naar Spanje om er op zijn 8e te racen in het Spaanse kampioenschap. Nadien volgen zijn eerste wereldkampioenschap in Moto3 in 2015, op vrijstelling, en in 2018 in Moto2. In 2021, na het seizoen in de MotoGP te hebben gedomineerd, wint hij als eerste Fransman ooit het wereldkampioenschap na zijn overwinning in de Grote Prijs van Emilia-Romagna op 24 oktober. Het grote publiek en de camera zijn duidelijk gek op deze onverschrokken kampioen met het engelengezicht. En ook met IKKS was de klik met deze 'vrije geest' er meteen. Vanwaar je affiniteit met mode? Draag je niet voornamelijk sportkledij?"Ik heb al heel lang een passie voor mode, maar ik heb niet echt een specifieke stijl. Ik laat me gewoon verleiden door wat ik mooi vind: een bepaald kledingstuk of een speciale look. Ik heb niet echt mode-iconen of voorbeelden omdat ik gewoon draag waar ik op val. Dat kan streetwear zijn, urban-rock of meer formele kleding, tijdloos of net heel trendy. Alles hangt af van mijn humeur en waar ik naartoe ga, van de context dus. Maar het belangrijkste is toch dat ik me er goed in voel en het plezierig vind om te dragen." Is imago belangrijk voor een topsporter?"Ja, dat vind ik wel. Het is belangrijk om een bepaald beeld uit te stralen als topsporter. Daar ben ik me nog meer bewust van geworden sinds de groeiende visibiliteit door mijn laatste overwinning. Maar ik wil toch vooral mezelf blijven: cool, relaxed... Het gezicht worden van IKKS voor de mannencollectie lente-zomer 2022 is wel heel nieuw voor mij.Ik ben er super blij mee omdat we een gemeenschappelijke geschiedenis hebben. Als kind kleedde mijn moeder me al in de 'p'tits cons' collectie van IKKS. En het feit dat ze me al contacteerden voor mijn laatste titel van wereldkampioen in de MotoGP-klasse bewijst dat ze al veel vertrouwen in me hadden en ze me al volgden voor mijn laatste overwinning."Hoe zou je eigen stijl omschrijven? En hoe is die stijl door de jaren heen geëvolueerd?"Ik heb verschillende stijlfases gehad, zoals de meeste jongeren. Ik heb zelfs geëxperimenteerd met verschillende haarstijlen. Het is heel belangrijk voor mij om een bepaalde frisheid en ongedwongenheid te behouden in een job die veel concentratie vraagt. Ook vandaag nog kan ik makkelijk switchen van een rock jack naar een driedelig pak of een jeans met een oversized sweater. Dat hangt af van mijn humeur op dat moment." Hoe bepaal je welk merk precies bij je past? "IKKS is een merk voor free spirits en heeft een echt rock-DNA, iets rebels, en dat al sinds zijn ontstaan. Toen ze me vroegen om bij de IKKS-generatie te komen, was ik natuurlijk heel trots en ik voelde me onmiddellijk thuis in deze clan van personaliteiten die allen diezelfde waarden van vrijheid, stoutmoedigheid, durf en creativiteit uitstralen! Ik heb er Laetitia Casta en Yvan Bourgnon ontmoet, die net als ik het gezicht zijn van de nieuwe lentecollectie. Net als IKKS heb ik ook een echt rocktemperament, zoals je kan zien aan mijn tatoeages. Ze koppelen hun modebeeld aan dat van de motorwereld, het ultieme symbool van vrijheid. Het is allemaal heel organisch gegaan. Voor mij zijn familie en vrienden heel belangrijk. Ik ben in mijn dagelijkse leven als topsporter altijd omringd door mijn clan. En nu heb ik er dus een nieuwe clan bij, wat heel goed voelt. Wat ik ook geweldig vind, is het IKKS Urban Lab, waar ze volop onderzoek doen naar kleren met een extra technische dimensie. Bijvoorbeeld naar een kostuum dat je niet meer moet strijken, of naar stijlvolle jacks die ultra waterproof zijn. Ze hebben een collectie ontworpen die helemaal past bij de moderne man van vandaag, die misschien weinig tijd heeft om te gaan shoppen, maar er toch stijlvol wil bijlopen." Je instagram-account heeft intussen een miljoen volgers, wat gigantisch is. Merk je zelf ook dat je een sterrenstatus hebt?"Nee, niet echt. Ik vind dat je altijd het hoofd koel moet houden en ervan uitgaan dat niets vanzelfsprekend is. We hebben die wereldtitel flink gevierd, maar ik moet gefocust blijven. Voor elke wedstrijd opnieuw en dat het hele jaar door. En me vooral amuseren op de motor. Ik moet dat evenwicht bewaren en die strategie blijven aanhouden. En daarvoor heb ik de steun van mijn clan nodig, die me van kleins af aan omringt: mijn familie, die heel belangrijk voor me is, mijn agent Eric en mijn vrienden."Hoe moeilijk is het om je carrières als sporter, influencer en nu ook model te combineren?"Het is niet echt moeilijk zolang je de rust kan bewaren. Al sinds ik nog heel klein was - ik ben gestart met motorracen op mijn vierde- ben ik geen enkel risico of uitdaging uit de weg gegaan. Dankzij mijn doorzettingsvermogen, lef en moed heb ik mijn grote droom om de Grand Prix van Emilia-Romagna in Italië te winnen kunnen waarmaken. Vandaag blijft het mijn grootste prioriteit om te winnen en plezier te hebben op de motor."Wat draag je altijd?"Het is niet echt een kledingstuk, maar toch: mijn halsketting. Ik ben gelovig. Dat is heel belangrijk voor mij. Voor de rest draag ik geen juwelen. Naast die ketting zijn het vooral mijn tatoeages die vertellen wie ik ben. Vooral die op mijn rechterarm is zeer representatief. Ze vertelt over de belangrijke momenten uit mijn leven, zoals mijn eerste overwinning in de MotoGP-race in Jerez (Spanje) op 19 juli 2020. Maar er zitten nog veel andere symbolen in die verwijzen naar iets belangrijks uit mijn leven." Zie je jezelf ook ooit op een catwalk lopen?"Op dit moment is mijn enige betrachting om wedstrijd voor wedstrijd te rijden én te winnen. Dat blijft mijn voornaamste doel."