Een gezonde geest in een gezond lichaam. De spa van de toekomst biedt dan ook meditatiesessies, ademhalingstechnieken en zelfs massages van de hersenen aan. Onze journaliste stelde meteen haar grijze massa ter beschikking.

Technologie is alomtegenwoordig in ons leven en bepaalt het ritme van onze dag. En voor een groot deel ook van onze nacht. We worden vaak geleefd door onze schermen, bang om iets te missen, wat heel wat stress met zich meebrengt. Dat ging niet voorbij aan enkele slimme ingenieurs en neurowetenschappers die besloten om technologie in te zetten om je brein te helpen de batterijen weer op te laden.

...

Technologie is alomtegenwoordig in ons leven en bepaalt het ritme van onze dag. En voor een groot deel ook van onze nacht. We worden vaak geleefd door onze schermen, bang om iets te missen, wat heel wat stress met zich meebrengt. Dat ging niet voorbij aan enkele slimme ingenieurs en neurowetenschappers die besloten om technologie in te zetten om je brein te helpen de batterijen weer op te laden.Het eerste resultaat kon je eind 2019 testen in het Naupaka Spa and Wellness Centre in het Hawaïaanse Oahu Four Seasons Resort. Daar staat The Vessel, dat er uitziet als een kruising tussen een futuristische zonnebank en een compact ruimtetuig. Het combineert virtuele realiteit met multisensoriële prikkels (geluiden, geuren en trillingen) om zijn passagiers onder te dompelen in verschillende universums, van zwevende wolken tot een kristalgrot en een trip naar de ruimte. Het doel? Mentale vermoeidheid en stress verminderen. De Californische NeuroVella Brain Spa en de befaamde Spaanse Sha Wellness Clinic bieden gelijkaardige ervaringen.Dichter bij huis vind je de Mind Spa in het House of Rituals in hartje Amsterdam, die half 2021 opende. Het Nederlandse lifestyle merk werkte samen met neurowetenschappers om een spa voor mentale ontspanning op te zetten. Je vindt er een meditatieruimte en 'breathing bubbles' waar je je ademhaling leert inzetten om te ontspannen. Maar de eyecatchers zijn ongetwijfeld de 'brain massage pods'. De ligzetels hebben enorme kappen die je kunt afsluiten tot een 'pod' of cocon. Met behulp van geluid en trillingen word je in een meditatieve toestand gebracht.Klinkt hocuspocus? Nochtans hebben de makers zich laten inspireren door de werking van de hersenen. Die hebben een bepaalde frequentie, naargelang je activiteit, omgeving en stemming. Er zijn 5 soorten frequenties, ingedeeld volgens het aantal hertz. Hoe hoger de frequentie, hoe beter we bewuste taken als schrijven, analyseren en lezen kunnen uitvoeren. Hoe lager de frequentie, hoe meer we naar binnen gericht zijn, wat ruimte geeft voor creativiteit en intuïtie. In die staat zijn we ontspannen en dat is precies waar de pod ons wil krijgen. Ik ga in de ligstoel zitten die helemaal achteruit gaat, zodat mijn benen hoger liggen dan mijn hoofd. Dat geeft een soort gewichtloosheid die zou helpen ontspannen. De kap gaat omlaag zodat ik in een verlichte cocon zit. De headphone trakteert me op een concert van natuurgeluiden waardoor ik me in een jungle waan. De stoel trilt mee in de maat en volgens de wisselende intensiteit van de geluiden, waardoor het lijkt alsof de muziek mijn lichaam masseert. Ik ruik ook een aangename geur, die van Rituals' Jing lijn blijkt te zijn, ontwikkeld om te helpen ontspannen. Alle zintuigen worden geactiveerd om me in een meditatieve toestand te brengen. Ik verlies alle besef van tijd en wanneer de kap 25 minuten later -niet toevallig de tijd van een powernap- weer opengaat, vertelt mijn Fitbit dat mijn hartslag zo'n 15% lager ligt. Ik voel me inderdaad ontspannen en uitgerust.Professor Rudi D'Hooge, doctor in de biologische psychologie aan de KULeuven, reageert een beetje sceptisch: "Fijn dat je er ontspannen van werd, maar het zou nog beter zijn mocht je bewegen in plaats van stil te liggen. Bewegen is namelijk beter voor de hersenen." Dat zit zo: het autonome zenuwstelsel bestaat uit het orthosympatisch systeem, dat de 'fight or flight' modus activeert, en het parasympatisch systeem, dat het lichaam tot rust brengt, wat herstel mogelijk maakt en waardoor het immuunsysteem actiever wordt. Maar onze moderne levensstijl is daar niet echt op afgestemd. "Een druk leven met stress op het werk en in het verkeer brengt ons lichaam langdurig in een staat van paraatheid." Legt prof D'Hooge uit. "Maar we doen daar niets mee: we komen thuis en gaan in de zetel zitten. Op lange termijn kan dat ons lichaam ondermijnen, dat niet voldoende toekomt aan herstel en opbouw. Best zou je bewegen om die opgebouwde spanning te kunnen loslaten en daarna pas rusten." Zelfs al vraagt dat iets meer moeite dan een high tech powernap.