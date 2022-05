Soms moet je een bedrijf nog maar binnenwandelen en krijg je al een goed idee van het type CEO dat er regeert. Op de hoofdzetel van Lynk & Co in Göteborg kan je in de lift kiezen voor de shuffle-knop. Een knop die je naar één van de afdelingen van het bedrijf brengt: het communicatieteam, HR, de boekhouding, R&D, ... Je weet alleen op voorhand niet dewelke. "Ik vond dat wel een tof idee om de groepssfeer te bevorderen. Stel dat je even tijd maakt voor koffie, dan kan je zo makkelijk eens nieuwe mensen ontdekken." Het zegt meteen alles over de persoonlijkheid van de Belgische Visser. De ondernemer houdt niet vast aan conventies en bezit de uitzonderlijke gave om écht 'out-of-the-box' te denken. Getuige daarvan het concept van Lynk & Co, dat het gebruik van een hybride wagen in een abonnementsformule aanbiedt. Een abonnement waarmee je de auto ook nog met anderen kan delen en waarin alle zorgen en lasten door Lynk & Co worden gedragen. "Volledig hassle-free", zegt Visser wanneer we de wagen instappen. Hij is duidelijk in zijn nopjes. "Ik ben een echte shopaholic."

"Volledig hassle-free", zegt Visser wanneer we de wagen instappen. Hij is duidelijk in zijn nopjes. "Ik ben een echte shopaholic." Met ongeveer één miljoen inwoners is Göteborg de tweede stad van Zweden. "Maar de stad komt nog niet aan de enkels van Stockholm. Göteborg is veel kleiner, veel compacter en traditioneler." Toch heeft Visser het hier behoorlijk naar zijn zin. Hij woont met zijn vriendin net buiten de stad, aan het water. "Het is hier bijzonder relaxed", vertelt hij, "En de quality of life ligt heel hoog." En er is nog een bonus. "De boetiek van Acne Studios is hier mooier dan die in Stockholm", zegt Visser.Het hippe modelabel is op en top Zweeds, net als Spotify bijvoorbeeld, een label waar Visser zich wel mee kan vereenzelvigen. "Spotify, Netflix, AirBnB,... Al die bedrijven draaien rond 'service' eerder dan rond een product. Ik geloof daar heel sterk in. De jongere generaties zijn niet zozeer bezig met fysieke bezittingen dan wel met ervaringen. En die ervaringen, zoals mobiliteit, moeten zo zorgeloos mogelijk verlopen."In Göteborg zit het wel snor wat betreft die zorgeloze mobiliteit. Hoewel het de tweede stad van Zweden is, laat het centrum zich makkelijk bewandelen. Alain parkeert de wagen dan ook aan de rand van de stad, de rest doen we allemaal te voet. We struinen door Haga, de meest pittoreske buurt van Göteborg die volledig verkeersvrij is. In de hoofdstraat Haga Nygatan volgen de kleurrijke houten huisjes elkaar aan een sneltempo op. Heel wat Zweden zoeken deze straat op voor de dagelijkse fika, een traditie waarbij er rond vier uur gepauzeerd wordt voor koffie of thee en gebak. En dat gebak neemt hier tot groot jolijt van de toeristen vooral de vorm aan van kaneelbroodjes. Van eerder bescheiden, hippe versies in zuurdesem bij de lunchbar Da Matteo tot gigantische exemplaren die onder andere in het instagramwaardige koffiehuis Hebbe Lelle worden verkocht. Acht jaar woont Alain Visser hier nu, eerst als Senior Vice President Marketing, Sales en Customer Service bij Volvo, daarna als oprichter van Lynk & Co. Voordien woonde Alain ook al in Zurich, Berlijn, Frankfurt en Londen, waar zijn twee zonen nog steeds verblijven. "Tegenover die steden is Göteborg piepklein natuurlijk", lacht hij. Lachen is Alains favoriete activiteit, al beseft hij dat soms zelf niet. De man heeft zoveel humor en zin voor relativering dat je haast zou vergeten dat we met een topman uit de auto-industrie te maken hebben. "Ik hou van de auto-industrie maar die is zo traag en stug. Een smartphone is in enkele jaren tijd al meer geëvolueerd dan wagens de afgelopen honderd jaar. Bovendien heb ik het gehad met de macho-cultuur die de sector nog steeds domineert. Bij Lynk&Co heeft 80% van het personeel nooit eerder in de auto-industrie gewerkt, de meerderheid heeft zelfs geen rijbewijs (daar is die lach weer). En ook niet onbelangrijk: bijna de helft van mijn team zijn vrouwen." "Momenteel zijn we nog volop bezig met de inrichting van ons huis aan de kust, een stukje buiten Göteborg. Een goede sofa bijvoorbeeld, dat kunnen we nog gebruiken. Artilleriet is een absoluut walhalla voor wie interesse heeft in design. Er is ook een afzonderlijke Artilleriet The Kitchen verderop in de straat, met pràchtig tableware." Hoe lang Alain hier nog zal wonen, daar is hij niet zeker van. Wanneer we even voor een drankje halt houden in de prachtige veranda van Kafé Magasinet wijst hij ons op een bijzonder fenomeen. "Heb jij hier al veel oude mensen gezien? Die lijken hier niet te zijn, dat valt me enorm op. De binnenstad van Göteborg wordt echt door jonge mensen bewoond." Waar hij dan wél oud wil worden? "Goh, misschien wel terug naar de roots, naar België?" Tot dan kan Alain zijn Belgische herinneringen ophalen bij Broadway & Sons, een succesvolle vintage shop in hartje Göteborg, in 1982 opgericht door David Asseraf. Wanneer wij de shop bezoeken treffen we zijn vrouw aan: Christine Lemaitre uit Knokke-Heist. Voor het avondeten neemt Alain ons nog even mee naar de Lynk & Co Club, een showroom die alles behalve een showroom is. Je kan hier shoppen, een koffie drinken, co-worken en oh ja, er staat achteraan ook nog ergens een auto. Het interieur van de Club is bijzonder instagrammable, met pluizige wanden, een vergaderzaal vermomd als sauna en hip meubilair van het Italiaanse label Seletti. "Alles is hier te koop, behalve de wagen", lacht Alain. Theoretisch gezien is het mogelijk een Lynk & Co wagen aan te kopen, maar slechts 2% van het clienteel doet dat. Al de rest tekent in op een abonnementsformule. En hoewel het au fond dus niet om de wagen zelf draait, heeft die wel enkele fijne snufjes. Een selfie-camera bijvoorbeeld, voor wie onderweg al eens graag stopt voor een mooi plaatje. Selfies worden er trouwens ook massaal gemaakt op ons finale adres, het nieuwe restaurant Tavolo.Weken vooraf zit dit Italiaanse restaurant met imposante centrale paardenkop volgeboekt, maar Alain wist de beste tafel te bemachtigen. Het eten is fantastisch, maar toch is het vooral de kosmopolitische sfeer en de gezellige buzz die nog lang zal blijven nazinderen. "Ik heb het je toch gezegd", aldus Alain. "It's all about the experience."