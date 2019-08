In deze rubriek bevragen we ondernemers over hun ervaringen met carrière en stijl. Deze week ontdekken we de witte magie van kunstenares Catherine Grasser en haar obsessie met texturen. 'Mijn werk bezorgt me een enorm gevoel van genoegen.'

Ik heb afgesproken met Catherine Grasser. In de verte zie ik haar elegante figuur aankomen in een lange zwarte jurk en zwarte bikerjack. Een kleur die ze net zo verfijnd vindt als het wit dat alomtegenwoordig is in haar collecties met unieke stukken of beperkte reeksen. Na haar opleiding beeldende kunsten, schilderkunst en restauratie van kunstwerken vormen keramiek, borduurwerk en bladgoudwerk voortaan haar handelsmerk. Ze is twee minuten te laat en verontschuldigt zich. Haar beleefdheid en frisse uitstraling worden slechts geëvenaard door haar talent.

Voor Catherine Grasser is kunst een middel om zich uit te drukken, een manier van zijn en van leven. Deze multidisciplinaire kunstenares breekt met de traditionele codes door haar instinct te volgen. In haar nieuwste hedendaagse kunstproject VOODOO staan de zuiverheid en eenvoud van natuurlijke materialen zoals katoen, touw en porselein centraal, net als haar obsessie met texturen. Hierbij combineert ze boeddhistische symboliek met voodoo-codes om zo een samensmelting van symbolen te creëren vanuit een positieve insteek.

VOODOO door Catherine Grasser © Justin Paquay

Hoe combineer je werk en privé?

Grasser: 'Dat heb ik me nooit echt afgevraagd. Ik ben vrij instinctief aan mijn carrière begonnen. Ik heb het geluk dat ik thuis kan werken, waardoor ik volledig zelfstandig en spontaan te werk kan gaan. Het huis fungeert als atelier. Ik gebruik niet één specifieke kamer, omdat ik op elk ogenblik van de dag op zoek ga naar het juiste licht. Ik werk met soulmuziek op de achtergrond. Ik houd ook echt van de sets van Nicola Cruz en ben een grote fan van Serge Gainsbourg. Mijn dochter, mijn partner en ikzelf zweven rond in dit universum waarvan je voortdurend de indruk hebt dat de ruimte in beweging is.'

Ben je soms bewust offline?

Grasser: 'Ik hou van het spontane en directe aspect van Instagram. Dit netwerk is mijn belangrijkste communicatiemiddel. Ik kan er zowel mijn werk als mijn inspiratiebronnen op voorstellen. Maar wanneer ik op reis ben, houd ik ervan om offline te gaan om in contact te komen met mensen en de plek volledig in me op te nemen.'

Hoe kleed jij je voor je job?

Grasser: 'Ik voel me goed op blote voeten. Ik woon op het platteland en wandel zo van binnen naar de tuin. Mijn outfits zijn cool. Ik werk op de grond en voel me snel gehinderd door mijn kleding. Daarom trek ik vaak een tanktop en een jeansshort aan, of een bikini bij warm weer. De rest van de tijd draag ik graag kledij van Zadig & Voltaire. Hun jurken vind ik erg leuk omdat ik ermee naar een professionele en vervolgens een privéafspraak kan gaan zonder me te moeten omkleden. En wanneer ik uitga, doe ik graag hakken aan.'

VOODOO door Catherine Grasser © Justin Paquay

Wat is het hoogste dat je wilt bereiken in het leven?

Grasser: 'Enkel van mijn werk kunnen leven en vakmensen aan de andere kant van de wereld gaan ontmoeten. Luxe zegt me niet veel. Ik heb alleen een hutje onder de zon nodig en een ruimte om te creëren met de voetjes in het zand. Ik droom ervan naar Bali te gaan en het vlechtwerk met rotan of bamboe te ontdekken. St. Barts was bovendien het eiland dat als inspiratie heeft gediend voor mijn eerste collectie.'

Wat is voor jou de ultieme luxe?

Grasser: 'Vrijheid, zonder enige twijfel! Bij voorkeur in de zon. Ik houd van reizen en nieuwe horizonten ontdekken buiten de gebaande paden, ver van de toeristische plaatsen. De tijd nemen om tot rust te komen en om momenten met elkaar te spenderen. Andere mensen ontdekken en elkaar verrijken met onze ontmoeting. En koste wat het kost breken met de routine.'

Hoe slaag je erin om voldoening te halen uit je werk?

Grasser: 'Allereerst bezorgt mijn werk me een enorm gevoel van genoegen. Wanneer ik met mijn kunst bezig ben, bestaat er niets anders meer, buiten muziek. Er brandt een verlangen in mij om te creëren. Ik moet dat kunnen uiten op het doek, op porselein, op papier of via beelden, ... Mijn werk wordt een communicatiemiddel, ongeacht de vector. Wanneer ik het dan voorstel en iemand ermee kan raken, wanneer de boodschap of bedoeling overkomt, voel ik me voldaan. Ik probeer goede energie over te brengen. Ik wil dat mijn stukken de mensen die ze bij me kopen hetzelfde genoegen geven. Het is echt een soort van uitwisseling.'

Er brandt een verlangen in mij om te creëren

Wat is de beste carrièreles die je ooit kreeg?

Grasser: 'Dat je oprecht moet zijn en jezelf moet blijven. Eerlijkheid is net zo belangrijk in je beroepsleven als in je privéleven. Het helpt om spijt te voorkomen, vooruit te geraken en te evolueren. Bovendien moeten we niet bang zijn om iets niet te weten. Soms kan het geen kwaad onwetend te zijn.'