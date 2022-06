"Geloven in jongelui is geloven in de toekomst. En wat dat betreft is er nog veel werk aan de winkel", schrijft Trends Style-hoofdredacteur An Bogaerts.

"Ik ben toch niet jong!" Het was een geanimeerde discussie met de hoofdredactie van Trends die me onlangs tot deze uitspraak dwong. Nu moet je weten: ik vier deze week mijn verjaardag. En terwijl ik me nooit slecht probeer te voelen bij de snel wegglijdende jaren, is die dag (nu ja, die week) toch altijd confronterend. Vooral wanneer ik in Trends zie hoe de millennialgeneratie wordt omschreven als 'jongelui'. Ik ben één van 's werelds oudste millennials, maar ik ben er wel officieel eentje. Noch jong, noch lui ben ik. Mijn kinderen, de alfageneratie, dié zijn pas jong. En lui. Minstens te lui om deze tekst te lezen, zo mag ik hopen. In deze editie van Trends Style is er extra aandacht voor enkele jonge snaken met torenhoge ambities. Zo zagen we de Belgische Augustin Bown & Audrey Joris opduiken in Forbes 30 Under 30. Beiden zijn 28 en het brein achter AFC in Brussel, een lease-to-own-interieurzaak waar je dankzij een afbetalingssysteem meubilair van een hogere kwaliteit kan aankopen. Zelfs wanneer je jong bent. Een vernieuwend concept in de wereld van design. Die wereld verzamelt op dit moment op het Salone del Mobile in Milaan, de hoogmis van alles wat mooi is in huis en tuin. In onze juli-editie mag je rekenen op een uitgebreid verslag. Mijn fascinatie voor jongeren deel ik met mijn voorganger, Ben Herremans. Hij zocht en vond drie twintigers die helemaal in de ban zijn van horloges. Luxelabels zitten met de handen in het haar: hoe krijgen ze de jongeren mee op de kar? Ben is het hen gewoon gaan vragen. Wat de jonge generatie alvast goed begrepen heeft, is dat niemand blij wordt van jezelf te pletter te werken. Onze Press Pause-gast deze maand is Frederik Van Dessel, de co-oprichter van Winning Foods dat plantaardige voedseloverschotten vriesdroogt tot minute-soep. Hij probeert weekendwerk te vermijden en zwoor alcohol af sinds hij een behandeling tegen kanker onderging. Veel ervaring en wijsheid voor iemand die nog maar net zijn twintiger jaren voorbij is. Geloven in jongelui is geloven in de toekomst. En wat dat betreft is er nog veel werk aan de winkel. De 27-jarige Laurence Ardies slaagt er niet in om een rekening te openen om een eigen label in haute joaillerie te beginnen. Ze heeft tonnen talent, een familie met ervaring in de sector én een startkapitaal. Als enige Belgische prijkt ze nu in het boek 100 Women of Jewelry en volgend jaar breit ze daar een tentoonstelling in New York aan vast. Grote luxehuizen wilden haar al binnenhalen, maar ze bepaalt koppig haar eigen weg . Als ik haar prachtige juwelen zie, dan zou dat kunnen lukken ook. Op mijn verlanglijstje prijken ze alvast. Want niks zegt Happy 42nd zoals een kleurrijke edelsteen dat doet.