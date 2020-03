Nu alle bars en restaurants drie weken de deuren moeten sluiten, zoeken ze alternatieven om een deel van hun verloren inkomsten te recupereren. Websitebouwer Whitecube ontwikkelde met Kabas een manier waarop de sector online sterk aanwezig kan zijn en klanten kan blijven bereiken.

Er zullen waarschijnlijk meer kleine en middelgrote ondernemingen failliet gaan dan dat er mensen zullen overlijden', schreef Amid Faljaoui, economisch columnist en redactioneel directeur van de Franstalige magazines van Roularta, vorige week. Omdat de 186.000 werknemers en 60.000 zaakvoerders van de Belgische horeca een enorm verlies aan inkomsten staat te wachten, besloot Whitecube de sector te ondersteunen. 'Een mogelijke oplossing voor deze crisissituatie is maaltijden aanbieden om af te halen of aan huis leveren', zegt Toon Van den Bos, mede-oprichter van het creatieve webbureau.

'We voeren al meer dan een jaar onderzoek naar de diensten waar gebruikers behoefte aan hebben, en we leggen ons ook toe op het ontwikkelen van betaalbare websites. Al lang voor er sprake was van het coronavirus, stelden we ons als doel om te innoveren en ons aanbod te optimaliseren. We richtten ons daarbij op ondernemers met kleine budgetten, en dan vooral op horeca-uitbaters, die niet per se een grote webinfrastructuur nodig hebben. Vaak laten ze zich dure contracten aansmeren die ook nog eens moeilijk opzegbaar zijn', aldus Van den Bos.

Toon Van den Bos © Whitecube

Omdat de drastische maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad vorige donderdag nam zo snel werden ingevoerd, heeft Whitecube zijn nieuwe product - Kabas - vroeger gelanceerd dan gepland. Toon Van den Bos: 'Het krioelt van de webplatforms op de markt. Maar onze sterkte is dat wij alle restauranthouders een gepersonaliseerde website aanbieden waarop hun menu's staan en waarop klanten maaltijden kunnen bestellen om af te halen of thuis te laten leveren.'

Kabas is een soort 'winkeltas-site' waarin je al de diensten die je nodig hebt stopt, vandaar de naam. Het gaat om een modulaire website die in zes stappen en in minder dan 24 uur klaar is voor gebruik. Het eerste wat de klanten moeten doen, is de presentatietekst, de menu's, de afbeeldingen, de logo's en - eventueel ook - de domeinnaam aanleveren. Indien nodig kan Whitecube ook de inhoud opstellen en de huisstijl ontwikkelen.

Zodra de klanten alles hebben aangeleverd, dragen ze de domeinnaam over aan Kabas, en Whitecube wordt de webhost. 'Onze klanten blijven eigenaar van hun site, wat heel belangrijk is', benadrukt Toon Van den Bos. 'We beheren alleen de technische toegankelijkheid. We kunnen snel ingrijpen als zich problemen voordoen, of wanneer iets moet worden aangepast.'

De derde stap is optioneel: de bestaande website saven. 'Als je een back-up maakt, kun je na afloop van een crisissituatie - zoals nu met het coronavirus - terugkeren naar de oorspronkelijke site', verduidelijkt Toon Van den Bos.

De laatste stappen in het proces zijn het online zetten van de site en de opvolging ervan. Restaurants die niet zelf leveren, krijgen de mogelijkheid om een Takeaway- en/of Deliveroo-knop te integreren. Maar het eerste doel van Whitecube is restauranthouders die door een ongelooflijk moeilijke periode gaan een op maat gemaakte website aanbieden en er tegelijk voor zorgen dat ze de vergoedingen die delivery platforms vragen niet hoeven te betalen.

