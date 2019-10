In oktober en november viert brillen- en horlogemerk Komono haar tiende verjaardag. Een groeiproces met vallen en opstaan, maar vooral nooit opgeven. 'Iedereen wil de strijd met ons aangaan', zegt medeoprichter Anton Janssens. 'Het betekent dat we goed bezig zijn. '

De verjaardag werd al gevierd met een capsulecollectie die een van de eerste succesvolle klassiekers nieuw leven heeft ingeblazen. Medeoprichter Anton Janssens kijkt met warme gevoelens terug naar het verleden en met nog meer goesting naar de toekomst. Want een brillen- en horlogemerk uit Antwerpen dat met betaalbare designs de wereld veroverde, dat blijft toch speciaal.

Proficiat met tien jaar Komono. Hoe voelt dat?

'Ik ben ontzettend trots dat we in dit turbulente klimaat al tien jaar overleven. Die periode is niet altijd makkelijk geweest, maar het was wel een fantastische tijd.'

Hoe kijkt u terug op de voorbije tien jaren?

'Dat ging zoals alles in het leven. Er boden zich opportuniteiten aan, maar er waren ook complexe en moeilijke periodes. Die doorstonden we met veel vallen en opstaan, blutsen en builen. Uit die problemen hebben we veel geleerd.

'Gelukkig zijn er tal van succesverhalen, zoals de samenwerking met studenten van de Antwerpse Modeacademie. Dat geeft een enorme voldoening. En belangrijker: ik doe dit nog altijd met heel veel passie.'

Nochtans zit Komono niet in de makkelijkste tak van de modesector: niet iedereen draagt een horloge of bril. Hoe slagen jullie erin te blijven groeien?

'Daaruit puren we net onze kracht. In de beginjaren wilden we een statement maken. We wilden opvallen in de massa. Dus experimenteerden we met kleur en vormen. Dat sloeg aan. Maar dat legt de lat meteen erg hoog voor de toekomst. Je wil als bedrijf geen one hit wonder zijn. Dat is het gevaar van de modesector.

'Want wat doe je daarna? Het publiek heeft niet zo'n lange aandachtspanne. Ze willen meteen iets nieuw. En daar moeten we als merk op teren. We zijn verplicht snel verder te springen. Gelukkig ben ik niet langer nerveus om iets nieuws te proberen. Om de zes maanden moeten we onszelf even pijnigen om van een wit blad te starten. Dan moeten we nadenken over de toekomst en waar we met de volgende collectie naartoe willen. Liefde en haat liggen dicht bij elkaar in deze sector. Die druk is fantastisch.'

Wat is er doorheen de jaren veranderd?

'Alles moet steeds sneller gaan. Tien jaar geleden waren we wereldwijd de eersten die betaalbare luxeproducten aanboden. De eerste vier jaar wisten we niet wie onze concurrenten waren. Ik ben erg trots dat we de markt hebben opengebroken. Tegenwoordig wil iedereen de strijd met ons aangaan. Daardoor is de druk toegenomen. Maar dat zie ik niet als een bedreiging, in tegendeel zelfs. Het betekent dat we goed bezig zijn.

'Ondertussen is ons bedrijf ook uitgegroeid van een vijftal werknemers naar meer dan zestig. Hoe kunnen we snel, veerkrachtig en dynamisch reageren? Dat vergt gerichter communiceren en managen. Alleen zo kunnen we snel op de trends spelen. Ik zie het vooral als een compliment van onze fans - die onze producten duidelijk kunnen smaken - dat we elk seizoen opnieuw voor die uitdaging staan.'

Waar bent u het meest trots op?

'Dat zijn eerder kleine dingen. Als ik in Tokyo uit het vliegtuig stap en daar iemand zie rondlopen met een van onze monturen ... Dat is absurd en nog altijd onwezenlijk. We proberen met Komono een verhaal uit te dragen. En dat kunnen we nu wereldwijd vertellen. Dat maakt me oprecht gelukkig.'

Zijn er ook hoofdstukken niet zo vlot verlopen?

'Och, tientallen. De lijst is lang. Maar dat kan ook niet anders. Ik zeg onze werknemers altijd dat we uit onze comfortzone moeten durven stappen. Dat is een basisdoel van het bedrijf. Natuurlijk loopt het dan eens fout. Meer nog: als er niets fout loopt, dan spelen we het spel te veilig.

'Daarnaast heb ik ook gemerkt dat er wel degelijk een profiel bestaat waaraan werknemers best kunnen beantwoorden. Speels, creatief, bereid om out of the box te denken. Het is belangrijk om je binnen een bedrijf te omringen door mensen die dezelfde drive hebben, die gewicht meedragen en niet bang zijn van wat bloed, zweet en tranen.

'We blijven een Belgisch merk met uitvalsbasis in Antwerpen. Als we de geschikte werknemers over de landsgrenzen heen moeten zoeken, dan is dat maar zo. Ondertussen werken hier ook Nederlanders, Spanjaarden en Italianen.'

Ik vind het essentieel om buiten de muren van het bedrijf te leven én de wereld binnen het bedrijf te halen

Doorheen de jaren zijn jullie al heel wat samenwerkingen aangegaan. Dit jaar nog met laatstejaarsstudenten van de Antwerpse Modeacademie. Waarom is die werkwijze zo belangrijk voor het bedrijf?

'We zijn een bedrijf met veel passie. Dan is het logisch dat je jezelf lieert met anderen die dezelfde passie delen. De samenwerkingen komen er uit liefde voor de modewereld. Ik vind het essentieel om buiten de muren van het bedrijf te leven én de wereld binnen het bedrijf te halen. De match met de Modeacademie was dan ook made in heaven. Éen plus één werd drie.'

Gaan jullie daar een vervolg aan breien?

'Die jongeren bewijzen dag in dag uit wat ze in hun mars hebben. Ik ben enorm fier op het project dat we met de Modeacademie konden realiseren. Dus ja, er komt zeker een vervolg. In 2020 lanceren we een tweede capsulecollectie, opnieuw door laatstejaarsstudenten. Ik wil dat die samenwerking een pijler van ons merk wordt.'

Waar haalt u na tien jaar nog inspiratie?

'Uit de wereld. Ik hoop dat iedereen daar nog inspiratie kan vindt. Ze is er immers voor iedereen. Je moet alleen de deur opentrekken, naar buiten komen en je zintuigen laten werken. Praten, zien en ruiken zijn voor mij van fundamenteel belang.

'En je moet een spons willen zijn: de dingen die je ziet ook opnemen. Als je geen inspiratie meer vindt, dan ligt dat toch vooral aan jezelf.'

Wat mogen we in de toekomst dan nog verwachten van Komono?

'Ik streef nu vooral naar meer perfectionisme. In het huidige format is er nog altijd ruimte voor verbetering. Ik vind het belangrijk om onze visie te blijven verspreiden en zo ons imago van betaalbaar luxelabel te versterken.

'En wie weet zullen we onze productcategorieën uitbreiden. We zijn nu dan wel een brillen- en horlogemerk, maar denken en leven als een modemerk. We hebben tientallen wilde ideeën. We moeten ze alleen goed leren kanaliseren. Dit is nog maar het begin. Het is 100 procent zeker dat we nog heel wat spannende projecten zullen doen.'