De Zweedse meubelgigant Ikea opent een nieuw winkelconcept in Leuven. Vanaf september zal op de Bondgenotenlaan een zogenaamde pop-upwinkel huizen. De keten wil op die manier een alternatieve winkelervaring aanbieden aan de klanten.

Nadat de meubelketen anderhalfjaar geleden een webshop lanceerde in ons land, krijgen we nu ook een pop-upwinkel. 'Naast onze grote winkels en webshop zijn we steeds op zoek naar nieuwe manieren om onze klanten te bereiken', laat IKEA weten. 'We onderzoeken momenteel een alternatieve Ikea-ervaring in hartje Leuven. Onze acht grote winkels blijven onze belangrijkste troef en de hoeksteen van de ontmoeting met onze klanten. Toch zijn wij continu op zoek naar nieuwe plaatsen om onze klanten te ontmoeten.'

City centre store

Vanaf 9 september kunnen IKEA-fans dus terecht op de Bondegenotenlaan in Leuven, waar vroeger de Mexx-winkel was. De locatie laat vermoeden dat het om een zogenaamde city centre store gaat. Die kleine stadswinkels zijn een nieuw concept gericht op stedelijke bewoners. Ook andere Europese grootsteden, waaronder Parijs, Madrid en Stockholm, hebben al zulke winkels. Eerder insinueerde Jesper Broding, CEO van Ingka Group, het moederbedrijf van Ikea, dat Brussel de primeur zou krijgen in België. Die eer gaat nu dus naar Leuven.