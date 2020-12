Lokaal gebrouwen dranken doen het goed in België. Zo ook de West-Vlaamse O'live GIN van Sofie Gardyn, die internationaal gaat met prijswinnende gins en likeur. 'Dranken ontwikkelen blijft een mannenwereld, maar mijn vrouw-zijn is een troef.'

Gin op basis van olijfolie. Een mens zou verwachten dat het product uit Griekenland of Frankrijk komt. Toch pakt het West-Vlaamse O'live GIN ermee uit. Het merk werd in 2017 opgericht door Sofie Gardyn, gepokt en gemazeld in de culinaire wereld. 'Op reis heb je tijd om te dromen. Mijn vakantie breng ik vaak in dezelfde Franse streek door omgeven door olijfbomen. Ik was altijd gepassioneerd door dat proces, dat ik dankzij een bevriende olijfboer van dichtbij kon volgen. Hoe die ranken bloeien en groeien ondersteund door de kennis en handenarbeid van de boeren om olijven te produceren. Daar kruipt zoveel liefde en hard werk in.'

Het zaadje - of het olijfje - was gepland en prikkelde de ondernemingszin van Gardyn en haar businesspartner Kurt Suys. Niet veel later zagen de gins The Original en de non-alcoholische variant The Innocent het levenslicht. Maar twee producten zijn moeilijk om een heel imago rond te creëren en de markt te penetreren. Je verdwijnt in de massa, zegt Gardyn. 'Dus gingen we opnieuw aan de slag. Middenin de coronacrisis presenteerden we de kruidige variant The Spicy en de lieflijke The Floral, een rum en een likeur.'

The Floral en de originele O'live GIN werden in november bekroond met twee gouden Women's Wine & Spirit Awards. Voor die laatste was het al de vijfde (internationale) bekroning op twee jaar tijd. 'Die prijzen bevestigen dat we goed bezig zijn. We zijn altijd erg trots en tevreden als een van onze gins in de prijzen valt. We kunnen onszelf dus onderscheiden van anderen. Ons product behoort tot de beste ter wereld. Dat is heel fijn. En het blijft altijd speciaal. Het is niet zo dat de eerste prijs leuker was dan de volgende (lacht).'

Lokale kwaliteit

Onder meer bij La Durée (Izegem), Fou d'O (Gent) en Voltaire (Heverlee) staat O'live GIN op de kaart. Of hij wordt gebruikt in gerechten, zoals bij gerookte zalm. Volgens Gardyn is dat de grote troef van haar product: echte olijven vormen de basis, zijn een natuurlijk product en maken de drank multifunctioneel. Het lokale aspect is ook meer dan ooit belangrijk voor klanten.

. © O'live GIN

België staat bekend om kwaliteit en deskundigheid. Er is oog voor de ambacht en het productieproces. Daarom heeft de startup de rare coronaperiode al bij al goed doorstaan. 'Onze nieuwe producten kwamen tijdens de eerste lockdown op de markt. Onze klanten toen waren voornamelijk horecazaken. Toen zij moesten sluiten, waren we die afzetmarkt meteen kwijt.' Het bedrijf besliste om van de nood een deugd te maken en investeerde daarom in een sales- en marketingteam om de nieuwe producten elders aan te bieden. Ondertussen staan de flessen dus ook bij de betere drankenhandel en zelfstandige supermarkten in binnen- en buitenland.

De jonge onderneemster staat haar mannetje in de dranken business. 'Dranken ontwikkelen blijft een mannenwereld, maar mijn vrouw-zijn is een troef', aldus Gardyn. 'Ik bekijk de zaken uit een ander oogpunt. En ik heb mijn ervaring mee: ik heb altijd in de horeca gewerkt, waardoor ik de nieuwste trends op dat gebied altijd van dichtbij kon volgen. Omdat ik er al zo lang inzit, kan ik mijn plan trekken.'

Ondertussen denkt ze opnieuw aan uitbreiden, weg van het drankensegment met een olijfolie en advocaat. Gardyn: 'We zullen blijven groeien. De mogelijkheden om nieuwe producten te creëren zijn eindeloos.'

