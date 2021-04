De miljonairsbroers Victor en William Fung uit Hongkong zijn de verkoop van hun belang in het Belgische luxemerk Delvaux aan het onderzoeken. Dat schrijft het financiële persagentschap Bloomberg maandag op basis van ingewijden.

De Fungs zouden al contact hebben opgenomen met financieel adviseurs over een mogelijk verkoop, klinkt het. Het 192-jarige luxemerk, bekend voor zijn handtassen, zou tussen de 500 en 600 miljoen dollar (417 à 500 miljoen euro, red.) gewaardeerd worden. Een verantwoordelijke van de Fung Group wilde geen commentaar kwijt.

De broers kochten hun belang tegelijk met de Singaporese investeringsmaatschappij Temasek Holdings in 2011. Beide partijen verkregen daarbij een meerderheid. Ook bij Temasek onthoudt men zich voorlopig van commentaar.

Het modemerk Delvaux werd in 1829 opgericht door Charles Delvaux in Brussel. Het bedrijf is al sinds 1883 hofleverancier voor lederwaren. Sinds de overname door Fung en Temasek werd fors uitgebreid in China. Ook het online-aanbod vergrootte.

