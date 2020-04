Het Amerikaanse Neiman Marcus zou deze week de boeken moeten dichtdoen. Volgens Reuters zal de luxewarenhuisketen bescherming aanvragen tegen zijn schuldeisers.

Na concurrent Barneys New York is Neiman Marcus de tweede grote Amerikaanse speler die de boeken zal moeten sluiten. Toch zijn de problemen voor de Neiman Marcus-groep niet nieuw. Al voor de coronacrisis bevond het bedrijf zich in slechte papieren. Dat de winkels nu gedwongen worden om de deuren gesloten te houden, zou de doodsteek hebben gegeven.

De Neiman-Marcus-groep heeft een veertigtal warenhuizen in de Verenigde Staten, twee vestigingen van Bergdorf Goodman in New York en de webshop MyTheresa. Het bedrijf kent al langer een teruglopende winkelomzet en heeft een schuldenberg van vijf miljard dollar. Maandelijks moet het bedriif enkele miljoenen aan intresten terugbetalen. Vorige week miste Neiman Marcus een belangrijke betaling die het overleven van de groep moest waarborgen.

Na concurrent Barneys New York is Neiman Marcus de tweede grote Amerikaanse speler die de boeken zal moeten sluiten. Toch zijn de problemen voor de Neiman Marcus-groep niet nieuw. Al voor de coronacrisis bevond het bedrijf zich in slechte papieren. Dat de winkels nu gedwongen worden om de deuren gesloten te houden, zou de doodsteek hebben gegeven.De Neiman-Marcus-groep heeft een veertigtal warenhuizen in de Verenigde Staten, twee vestigingen van Bergdorf Goodman in New York en de webshop MyTheresa. Het bedrijf kent al langer een teruglopende winkelomzet en heeft een schuldenberg van vijf miljard dollar. Maandelijks moet het bedriif enkele miljoenen aan intresten terugbetalen. Vorige week miste Neiman Marcus een belangrijke betaling die het overleven van de groep moest waarborgen.