In deze rubriek bevragen we ondernemers over hun ervaringen met carrière en stijl. Deze keer: Laura Peeters van Minimal, een low waste shop in Antwerpen. 'Verpakking achterwege laten? We kunnen beginners en gevorderden bedienen.'

Grote winkelketens proberen het al: zo veel mogelijk overbodige plastic verpakking vermijden. Toch lukt dat niet altijd, denk maar aan gepelde mandarijnen in een plastic doosje, wegwerpbussen shampoo of de theezakjes die onherroepelijk in de vuilzak verdwijnen.

Low waste shops, winkels die verpakkingen proberen vermijden, zijn al jaren aan een opmars bezig. De meeste bieden voedingswaren aan in grote containers of bidons. Klanten brengen dan hun eigen opbergdozen of flessen mee om de afvalberg te verkleinen.

Maar ook non-food kan meer ecologisch en circulair. Daar springt Minimal op de kar. 'We bieden alles aan wat een huishouden groener kan maken', zegt eigenaar Laura Peeters. 'Verpakkingen achterwege laten kan op vele niveaus. Voor beginners zijn er bamboe tandenborstels die de plastic modellen uit de badkamer verbannen of alternatieven voor huishoudfolie en zilverpapier. Wie een stapje verder wil gaan, kan herbruikbaar maandverband kopen of op shampoo in barvorm overschakelen.'

Het doel van Peeters is om onze gewoontes te veranderen: 'Ik wil tonen dat het anders kan. De winkel is ingericht, zodat klanten meteen concrete tips opdoen. Zo is het makkelijker om de afvalberg te verminderen. Na de coronacrisis wil ik ook weer infoavonden organiseren en workshops geven. Hoe concreter, hoe meer mensen bereid zijn om een inspanning te leveren.'

Hoe combineer je werk en privé?

Peeters: 'Naast de winkel heb ik nog een halftijdse job in het onderwijs. Ik doe dat heel graag, maar de winkel is echt mijn passie. Voorlopig is dat nog in bijberoep en de combinatie maakt het best pittig. Ik wil geleidelijk aan een balans vinden waar mijn werk in het onderwijs, in de winkel en mijn privéleven naast elkaar kunnen staan. Dat evenwicht heb ik nog niet helemaal gevonden. Idealiter kan ik het ene deel afsluiten en me focussen op het andere, bijvoorbeeld door een idee op te schrijven en er een volgende keer mee verder te gaan.'

Ben je soms bewust offline?

Peeters: 'Ik heb alle meldingen op mijn gsm afgezet, behalve die van mijn berichten. Ik kan me dus redelijk goed afsluiten van al die impulsen. Pas als ik mijn gsm erbij neem, scrol ik bewust door mijn sociale media. Dat is noodzakelijk om niet afgeleid te worden.

'Minimal heeft ook een webshop. Ik heb er bewust voor gekozen om de verwerking binnen de twee dagen af te ronden en niet de dag zelf, zoals grote spelers aanbieden. Een keer per dag bekijk ik de bestellingen en behandel ik die. Zo kan ik de fietskoerier of een bezoek aan het postkantoor goed inplannen.'

Wat is voor jou ultieme luxe?

Peeters: 'Zeker niets materialistisch. Ik vind het vooral belangrijk om een evenwicht te vinden tussen sociaal zijn en tijd voor mezelf nemen. Familie en vrienden zijn uiteraard belangrijk. Toch kan ik er enorm van genieten om alleen te zijn en op mezelf te focussen. Ik denk dat we er soms aan voorbij gaan dat je luxe ook alleen kan vinden, zoals een fikse wandeling nu in coronatijden.'

Wat is het hoogste dat je wil bereiken in het leven?

Peeters: 'Ik vind het onderwijs heel leuk, maar ik zou toch 100 procent voor mijn passie willen gaan. Misschien verwar ik de zekerheid van het onderwijs wel met passie en goesting daar.

'Daarnaast wil ik uiteraard dat de winkel goed draait. Het zou fijn zijn mocht ik een meer organiserende en leidinggevende functie kunnen opnemen. Voorlopig werk ik alleen met de steun van een jobstudent. Ik kan het me nu nog niet permitteren om niet zelf in de winkel te staan, maar ik zou meer de focus willen leggen op het verspreiden van de low waste-boodschap. Klanten horen graag het verhaal over het ontstaan van de winkel. Uiteindelijk moeten ze naar hier komen voor de producten en advies om duurzamer te leven.'

Hoe slaag je erin om voldoening te halen uit je werk?

Peeters: 'Die haal ik uit de reacties van familie, vrienden en klanten. Niets voelt zo goed als te merken dat mensen nadenken over hun consumptiepatronen. Neem nu de wegwerpmondmaskers. Daar is uiteraard niets mis mee. Iedereen moet zich comfortabel voelen bij het masker dat hij draagt. Toch komen er klanten in de winkel die zich verontschuldigen voor hun wegwerpmodel. Dat ze daarbij stilstaan, is al een doel op zich. Dát geeft voldoening.'

Wat is de meest waardevolle carrièreles die je ooit kreeg?

Peeters: 'Ik heb geleerd dat je een ondersteunend team moet hebben. Een netwerk van vrienden, familie en connecties om te pingpongen over nieuwe ideeën. Een groep die je steunt en gelooft in je verhaal. Heb je dat niet, dan lijkt het mij moeilijk om te groeien en in jezelf te geloven.

'Door mijn - deels administratieve - job in het onderwijs durf ik spreken en duidelijk communiceren. Ik leerde er hoe je moet bellen. Je moet concreet zijn, dingen meteen durven vragen en niet laten liggen. Soms is iets in je hoofd erger dan het uiteindelijk is.'

Hoe kleed jij je voor je job?

Peeters: 'In de winkel is dat simpelweg waar ik zin in heb. Het mag frivool en uitbundig. Daarmee bedoel ik niet per se een joggingbroek, maar ik kan wel ongegeneerd combinaties uitproberen en mezelf zijn.

'Op school moet ik rekening houden met mijn publiek van leerlingen. In het gemeenschapsonderwijs maken ze er gelukkig geen probleem van dat ik een neuspiercing heb. Ik wil geen job meer doen waar er regels bestaan over hoe je eruit ziet.'

