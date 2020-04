Het Belgische communicatiebedrijf EesyQ heeft een app klaar die lokale handelaars en klanten dichter bij elkaar moet brengen. 'In coronatijden moeten we kleine zelfstandigen competitief maken tegen de dotcoms van deze wereld.'

Hoewel de strijd tussen langs de ene kant lokale, bakstenen winkels en langs de andere kant de grote webshops al veel langer aan de gang is, maakt de huidige coronacrisis nogmaals pijnlijk duidelijk hoe moeilijk kleine zelfstandigen het hebben om te concurreren met mastodonten zoals Amazon of Bol.com. Vooral winkeliers die geen website of webshop hebben, dreigen te verdrinken.

Alle 'Ik koop lokaal'- en 'Koop Belgisch'-initiatieven, hinderpremies en andere steunmaatregelen ten spijt, vreest een groot deel van de lokale handelaars de crisis niet te zullen overleven. Belgische ondernemingen verwachten dat hun omzet gemiddeld met een derde zakt door de coronacrisis. Vier op de tien houden zelfs rekening met een terugval met 75 procent, blijkt uit een enquête van de Nationale Bank van België (NBB) bij ruim 4.700 ondernemingen uit de private sector.

Appwinkel

Om kleine handelaars bij te staan, ontwikkelde de Belgische ondernemer Jan De Kesel EesyQ. EesyQ - lees: easy queue, ofte makkelijk aanschuiven - is een app waarmee ook lokale winkeliers zonder website of webshop hun waren kunnen aanbieden.

Hoe dat precies in zijn werk gaat? EesyQ is een appwinkel, te vergelijken met de AppStore van Apple of Google Play van Android. Binnen EesyQ kunnen winkeliers op hun beurt zelf een app voor hun eigen zaak creëren. Bestaande, maar ook nieuwe, geïnteresserde klanten kunnen op die manier hun favoriete lokale adresjes opslaan. Vervolgens kunnen ze dan in enkele klikken een boek, jurk of zelfs een broodje kopen.

In normale tijden richt het bedrijf achter EesyQ zich eigenlijk op de evenementensector. 'Maar die is door het coronavirus volledig ingestort', zegt ondernemer Jan De Kesel. 'Via ons platform konden organisaties materiaal huren of aankopen, voorraden aanleggen en nog veel meer. Op twee weken tijd werden alle events geannuleerd. We moesten dus snel iets nieuw bedenken.'

Omdat de onderneming van De Kesel ondertussen ook al langer werkte aan een platform om lokale handelaars en klanten dichter bij elkaar te brengen, lag de ontwikkeling van de nieuwe app voor de hand. 'We hebben een tandje bijgestoken', verduidelijkt De Kesel. 'In coronatijden moeten kleine zelfstandigen competitief zijn tegen de dotcoms van deze wereld.'

Verzekerde inkomsten

En dus was na een korte brainstorm de winkelapp geboren. Een grote bank en een bekende HR-dienstverlener onderzoeken momenteel de mogelijkheid om de app te sponsoren. Zo kunnen ze die ook bekendmaken onder hun database van zelfstandigen. Zolang de coronacrisis duurt, kan iedereen er gratis gebruik van maken. Daarna wordt een maandelijkse prijs van 9,95 euro aangerekend.

'Er zijn zowel voor de klant als de lokale winkel voordelen aan verbonden', aldus De Kesel. 'Klanten moeten minder de deur uit, wat hun kans op besmetting verkleint. Ze kunnen hun favoriete producten bij de handelaar van hun voorkeur blijven kopen en ze verliezen zich niet in de duizenden online e-commerce winkels.' Handelaars daarentegen kunnen hun loyale klanten blijven bedienen. Ze verzekeren zo hun verkopen en inkomsten en bestendigen hun werking.

'Bovendien kunnen klanten volledig zelf kiezen welke winkels ze opslaan of favoriet maken in EesyQ', zegt De Kesel. 'Winkeliers moeten dus niet langer vrezen dat ze onderaan de zoekmachine verschijnen in een lijst met tientallen rechtstreekse concurrenten.'

De uitrol van de app wordt tegen eind deze week verwacht. Vanaf dan kunnen winkeliers zich registreren.

