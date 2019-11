Meer dan 16 miljard dollar telt het Franse luxeconcern LVMH neer voor de Amerikaanse juweliersketen Tiffany. Het gaat om de grootste overname ooit in de luxegoederensector.

LVMH, bekend van onder meer de merken Louis Vuitton en Dior, is bereid 135 dollar per aandeel te betalen voor de bekende Amerikaanse juweliersketen, zo blijkt uit een mededeling van beide bedrijven. De Fransman Bernard Arnault, de rijkse man van Europa, diende zijn bod tot twee maal toe te verhogen vooraleer tot een akkoord te komen. Een eerste bod van 120 dollar werd verhoogd tot 130 en uiteindelijk 135 dollar per aandeel, wat Tiffany waardeert op 16,2 miljard dollar.

Met de overname van Tiffany wordt LVMH ook een belangrijke speler in de juwelensector. Het Franse concern staat erg sterk in onder meer mode, cosmetica en dranken, maar is minder prominent aanwezig in juwelen. Door de overname wordt LVMH marktleider in de wereldwijde juwelensector, en breidt het ook uit op de Amerikaanse markt.

Breakfast at Tiffany's

De Amerikaanse juweliersketen Tiffany werd opgericht in 1837, toen Charles Lewis Tiffany een winkel opende in downtown Manhattan. Vandaag telt de keten wereldwijd meer dan 300 winkels. Tiffany, bekend van onder meer de verlovingsringen en met diamanten bezette juwelen, probeert zich al enkele jaren een moderner imago aan te meten. Filmliefhebbers kennen de keten wellicht van de Hollywood-klassieker 'Breakfast at Tiffany's' uit 1961, met in de hoofdrol Audrey Hepburn.

In een reactie noemt Arnault zijn nieuwste overname een Amerikaans "icoon", dat nu een beetje Frans wordt. Tiffany is een wereldwijd bekend merk, in het bijzonder in de VS maar ook in Azië, aldus de Franse miljardair op.