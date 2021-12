Franse champagnesector voorziet dit jaar een recordomzet

De champagnesector in Frankrijk voorziet in een recordomzet in 2021. Enerzijds hebben heel wat professionelen hun voorraad na de coronacrisis weer aangevuld. En ook bij de particulieren is de vraag naar deze feestdrank erg hoog. De sector is wel ongerust over het effect van de nieuwe coronavariant Omikron.