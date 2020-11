Hoe kom je uit de lockdown zonder dat je winkel hoeft te sluiten? Dat is waarschijnlijk de belangrijkste vraag die handelaars zich de laatste maanden stelden. Bij beginnende zaakvoerders Jérôme en Louis werd dat echter: hoe komen we uit de lockdown, terwijl we onze nieuwe boetiek moeten openen?

Op de Luikse hoogten staat Pavillon van Jérôme Aprile (23) en Louis Heynen (23). Een boetiek gespecialiseerd in luxe menswear, waarvan de naam een eerbetoon is aan Louis' grootvader. In het kleine paviljoen, achteraan in de tuin, heeft opa urenlang verhalen verteld aan zijn kleinzoon en heeft hij zijn passie voor mooie kleren doorgegeven.

Jérôme en Louis zijn van kleins af aan vrienden. Als zonen van ondernemers hebben ze altijd dezelfde ambitie gehad: hun eigen zaak lanceren. Beiden hebben een managementsstudie achter de rug, maar ze beseften snel dat er geen betere leerschool is dan de praktijk. Na enige aarzeling besloot het duo de krachten te bundelen en samen in de ondernemerswereld te duiken.Via enkele omwegen zijn ze uitgekomen bij hun gedeelde passie: mode en prêt-à-porter.

Ze willen mannen tussen 30 en 55 van mooie outfits voorzien, dus startte de zoektocht naar geschikte labels en kleren. Daarvoor hebben ze tientallen high-end prêt-à-porter winkels in heel Europa bezocht (toen reizen nog mogelijk was) en zijn ze ook naar de Pitti Uomo gegaan, de internationale mannenmodebeurs, om hun kennis te perfectioneren en nieuwe, minder populaire merken te ontdekken. 'Naast bekende merken als Ralph Lauren of Hackett London, wilden we ook merken aanbieden die soms weinig bekend zijn in België, zoals Lardini of Paolo Pecora', zegt Jérôme.

Verandering van plannen

De opening stond gepland in september 2020. En toen greep het nieuwe coronavirus de wereld bij haar nekvel. De aankondiging van de eerste lockdown gaf veel handelaren het klamme zweet. Als het openen van een winkel in normale tijden al veel moed vraagt, werd dat toen bijna onmogelijk. 'De crisis heeft helaas veel gevolgen voor ons project gehad. De verbouwing van onze winkel werd vertraagd. Daarnaast heeft het merendeel van de merken ook grote vertraging opgelopen in de bezorgingen en hebben sommigen zelfs enkele belangrijke bestellingen moeten annuleren. Een van de labels heeft zelfs gewoon zijn activiteit moeten stoppen', zegt Jérôme.

Pavillon © .

Ook een rist maatregelen wordt het nieuwe normaal: alcoholgel bij de ingang, verplicht een mondmasker dragen ... Alles staat in het teken van de nieuwe gezondheidsmaatregelen. Maar deze kleine aanpassingen zijn niet de enige praktische gevolgen van de coronacrisis: 'We hebben onze collecties moeten beperken. Blazers en andere professionele stuks zijn niet meer aantrekkelijk. We moesten ons opeens meer richten op artikelen die ook aangenaam om dragen zijn voor de vele telewerkers.'

Zijn we nu getuige van de geboorte van een 'Covid-19-fashion' met als sleutelwoorden casual en confortabel? 'Nee, dat denken we niet. We zullen ons geleidelijk aan weer naar de werkvloer verplaatsen en ook evenementen zullen opnieuw doorgaan. Bovendien lijkt het ons ingewikkeld om in zo'n korte tijd de kledingsmaak van zoveel consumenten te veranderen.'

De opening is goed verlopen en de reacties zijn positief. De twee vrienden hebben voorlopig zonder aanzienlijk verlies kunnen verkopen. Grote winst kan het duo nog niet genereren, maar ze gaan voorlopig niet in het rood. Pavillon krijgt op dit moment ook geen financiële steun (van de staat of anders), dus wordt er voorzichtig omgesprongen met de financiën om problemen te vermijden.

Toch blijven ze positief: 'De crisis is geen goed moment om een boetiek te openen. De situatie dwingt ons om inventief te blijven en om onszelf voortdurend in vraag te stellen. Als we dit hebben kunnen overleven, dan kunnen we alles.'

Virtueel goochelen

Om hun zichtbaarheid - die essentieel is voor hun voortbestaan - te garanderen, verdubbelen de twee ondernemers hun inspanningen op sociale netwerken, bijvoorbeeld door het organiseren van wedstrijden en door hun website uit te breiden met een e-shop. Jérôme en Louis willen het contact met hun klanten behouden, zelfs op afstand, door altijd ter beschikking te staan met tips en begeleiding op maat. Dat is een van de belangrijkste uitdagingen van deze coronacrisis: het virtuele zo reëel mogelijk maken. Tijdens de tweede lockdown is die overgang meer dan nodig.

Omdat Jérôme en Louis na iets meer dan een maand hun activiteit tijdelijk moeten stoppen, moeten ze nu al bedenken hoe ze deze lockdown kunnen overleven. Er is geen ruimte voor pessimisme. Ze wensen vooral dat de gezondheidscrisis binnenkort niet meer is dan een (zeer) slechte herinnering. Hopelijk zullen de omstandigheden gunsig evolueren, zodat ze toch kunnen openen voor de eindejaarsfeesten en de solden van januari. Dat blijft 'de beste periode voor onze sector'.

Ondertussen durven beide partners toch vooruit te kijken en over grote projecten te dromen. 'We hebben vertrouwen. We hebben de situatie goed geanalyseerd en grote beslissingen genomen om een faillissement te kunnen vermijden. We hebben de ins en outs onderzocht om ons financiële plan aan te passen. Na de lockdown hopen we op kruissnelheid naar een gezonde financiële situatie te gaan. Op langere termijn willen we immer het grote avontuur aangaan en ons eigen prêt-à-porter-label creëren.'

Op de Luikse hoogten staat Pavillon van Jérôme Aprile (23) en Louis Heynen (23). Een boetiek gespecialiseerd in luxe menswear, waarvan de naam een eerbetoon is aan Louis' grootvader. In het kleine paviljoen, achteraan in de tuin, heeft opa urenlang verhalen verteld aan zijn kleinzoon en heeft hij zijn passie voor mooie kleren doorgegeven.Jérôme en Louis zijn van kleins af aan vrienden. Als zonen van ondernemers hebben ze altijd dezelfde ambitie gehad: hun eigen zaak lanceren. Beiden hebben een managementsstudie achter de rug, maar ze beseften snel dat er geen betere leerschool is dan de praktijk. Na enige aarzeling besloot het duo de krachten te bundelen en samen in de ondernemerswereld te duiken.Via enkele omwegen zijn ze uitgekomen bij hun gedeelde passie: mode en prêt-à-porter. Ze willen mannen tussen 30 en 55 van mooie outfits voorzien, dus startte de zoektocht naar geschikte labels en kleren. Daarvoor hebben ze tientallen high-end prêt-à-porter winkels in heel Europa bezocht (toen reizen nog mogelijk was) en zijn ze ook naar de Pitti Uomo gegaan, de internationale mannenmodebeurs, om hun kennis te perfectioneren en nieuwe, minder populaire merken te ontdekken. 'Naast bekende merken als Ralph Lauren of Hackett London, wilden we ook merken aanbieden die soms weinig bekend zijn in België, zoals Lardini of Paolo Pecora', zegt Jérôme. De opening stond gepland in september 2020. En toen greep het nieuwe coronavirus de wereld bij haar nekvel. De aankondiging van de eerste lockdown gaf veel handelaren het klamme zweet. Als het openen van een winkel in normale tijden al veel moed vraagt, werd dat toen bijna onmogelijk. 'De crisis heeft helaas veel gevolgen voor ons project gehad. De verbouwing van onze winkel werd vertraagd. Daarnaast heeft het merendeel van de merken ook grote vertraging opgelopen in de bezorgingen en hebben sommigen zelfs enkele belangrijke bestellingen moeten annuleren. Een van de labels heeft zelfs gewoon zijn activiteit moeten stoppen', zegt Jérôme. Ook een rist maatregelen wordt het nieuwe normaal: alcoholgel bij de ingang, verplicht een mondmasker dragen ... Alles staat in het teken van de nieuwe gezondheidsmaatregelen. Maar deze kleine aanpassingen zijn niet de enige praktische gevolgen van de coronacrisis: 'We hebben onze collecties moeten beperken. Blazers en andere professionele stuks zijn niet meer aantrekkelijk. We moesten ons opeens meer richten op artikelen die ook aangenaam om dragen zijn voor de vele telewerkers.' Zijn we nu getuige van de geboorte van een 'Covid-19-fashion' met als sleutelwoorden casual en confortabel? 'Nee, dat denken we niet. We zullen ons geleidelijk aan weer naar de werkvloer verplaatsen en ook evenementen zullen opnieuw doorgaan. Bovendien lijkt het ons ingewikkeld om in zo'n korte tijd de kledingsmaak van zoveel consumenten te veranderen.'De opening is goed verlopen en de reacties zijn positief. De twee vrienden hebben voorlopig zonder aanzienlijk verlies kunnen verkopen. Grote winst kan het duo nog niet genereren, maar ze gaan voorlopig niet in het rood. Pavillon krijgt op dit moment ook geen financiële steun (van de staat of anders), dus wordt er voorzichtig omgesprongen met de financiën om problemen te vermijden.Toch blijven ze positief: 'De crisis is geen goed moment om een boetiek te openen. De situatie dwingt ons om inventief te blijven en om onszelf voortdurend in vraag te stellen. Als we dit hebben kunnen overleven, dan kunnen we alles.' Om hun zichtbaarheid - die essentieel is voor hun voortbestaan - te garanderen, verdubbelen de twee ondernemers hun inspanningen op sociale netwerken, bijvoorbeeld door het organiseren van wedstrijden en door hun website uit te breiden met een e-shop. Jérôme en Louis willen het contact met hun klanten behouden, zelfs op afstand, door altijd ter beschikking te staan met tips en begeleiding op maat. Dat is een van de belangrijkste uitdagingen van deze coronacrisis: het virtuele zo reëel mogelijk maken. Tijdens de tweede lockdown is die overgang meer dan nodig. Omdat Jérôme en Louis na iets meer dan een maand hun activiteit tijdelijk moeten stoppen, moeten ze nu al bedenken hoe ze deze lockdown kunnen overleven. Er is geen ruimte voor pessimisme. Ze wensen vooral dat de gezondheidscrisis binnenkort niet meer is dan een (zeer) slechte herinnering. Hopelijk zullen de omstandigheden gunsig evolueren, zodat ze toch kunnen openen voor de eindejaarsfeesten en de solden van januari. Dat blijft 'de beste periode voor onze sector'.Ondertussen durven beide partners toch vooruit te kijken en over grote projecten te dromen. 'We hebben vertrouwen. We hebben de situatie goed geanalyseerd en grote beslissingen genomen om een faillissement te kunnen vermijden. We hebben de ins en outs onderzocht om ons financiële plan aan te passen. Na de lockdown hopen we op kruissnelheid naar een gezonde financiële situatie te gaan. Op langere termijn willen we immer het grote avontuur aangaan en ons eigen prêt-à-porter-label creëren.'