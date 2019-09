In deze rubriek bevragen we ondernemers over hun ervaringen met carrière en stijl. Deze keer Marleen De Vijt, CEO van immobiliënkantoor Azull, voor wie werk een passie is. 'Ik heb een hekel aan de termen vrije tijd en privéleven. Waar stopt werken en waar begint de rest?'

Vele zoektochten naar een verblijf in Spanje beginnen bij Azull. Dat immobiliënkantoor is gespecialiseerd in het begeleiden van Belgen en Nederlanders die een woning willen kopen aan een van de Costa's. Al tien jaar staat Marleen de Vijt aan het roer in ons land. Haar partner stuurt de ploeg in Spanje aan.

'De tijden zijn veranderd', steekt De Vijt van wal. 'Vroeger kocht een koppel een huisje of appartement. Tegenwoordig is dat een investering voor de uitgebreide familie. Verschillende generaties moeten ervan kunnen genieten. En dus heeft iedereen zijn mening klaar.' Het bedrijf biedt daarom geen "kant-en-klaarvastgoed" aan. Eerst kiezen ze in overleg een regio, pas daarna start de zoektocht naar het gepaste pand. 'Alleen zo kan iedereen met een goed gevoel kopen.'

Daar kruipt veel tijd in. Infosessies organiseren, juridische omkadering en bijstand verlenen, zorgen dat alles veilig verloopt, de cowboys uit het vastgoedcircuit ontwijken en zorgen dat de verschillende generaties van de familie tevreden zijn. En ja, ondanks die drukke dagen heeft ook de moeder van vier en grootmoeder van twee - met nog eentje onderweg - nog tijd voor haar eigen familie.

Hoe combineer je werk en privé?

De Vijt: 'Ik scheid mijn werk en privéleven niet. Ik heb een bloedhekel aan de termen "vrije tijd" en "privéleven". Kan iemand mij uitleggen waar het werk stopt en je privé begint? Als ik aan het werk ben, kan mijn dochter me gerust opbellen met de vraag of ik kan babysitten of om een probleem te bespreken.

Ik heb er dus geen probleem mee om de twee niet gescheiden te houden. Wat is werk eigenlijk? Het ding waarvoor ik betaald word? Ik ben zelfstandige. Er staat geen prikklok naast mij om het einde van de werkdag aan te geven. In het leven heb je verschillende activiteiten, en een ervan is werken. Het is mijn passie. En als je een passie hebt, dan blijf je ermee bezig. Ik ben altijd heel leergierig geweest. Ik wil blijven bijleren. Zelfs als ik een boek lees - voornamelijk over human behaviour - denk ik automatisch na hoe ik technieken kan toepassen in het bedrijf.

Als mensen stress ervaren, dan gaan ze op zoek naar de oorzaken daarvan. We stellen ons de vraag: welk deel van mijn leven bezorgt me die stress? Velen denken automatisch aan hun werk. Maar ik kan ook stress ervaren door iets uit mijn privéleven. Ik denk dat mensen daar te weinig bij stilstaan.'

Je moet ernaar streven om jezelf misbaar te maken

Ben je soms bewust offline?

De Vijt: 'Dat doe ik in twee richtingen. Ik kan tegen werknemers zeggen dat ze me niet mogen lastigvallen, maar ik zeg mijn kinderen evengoed dat ik onbereikbaar ben. Dan weten ze dat ze me de komende week niet moeten bellen om te babysitten of naar een feestje te komen.

'Als ik vrijaf neem, weten mijn werknemers ondertussen dat ik volledig onbereikbaar ben. Je moet ernaar streven om jezelf misbaar te maken. Ik geloof niet in het principe "kennis is macht". Ik deel mijn kennis liever zo veel mogelijk. Daarom heb ik zo'n goed team. Ze kunnen zelf hun boontjes doppen.'

Wat is voor jou de ultieme luxe? De Vijt: 'Dit jaar ben ik 25 jaar ondernemer. Ik was met moeite vijf maanden actief, toen ik gescheiden ben. Ik heb dus ervaren wat het is om geen financiële luxe te hebben. Had ik dat op voorhand geweten, had ik de sprong waarschijnlijk ook nooit gewaagd. Ware luxe is voor mij daarom financieel en zakelijk onafhankelijk zijn. Ik ben blij dat het is gelukt. Ik kan goed leven en moet alleen naar de klanten luisteren.'

Mallorca © iStock

Wat is het hoogste dat je wil bereiken in je leven?

De Vijt: 'In mijn privéleven - als ik het zo moet noemen - is dat iets cliché: mijn kinderen gelukkig zien. Ik heb geen grotere wens dan dat. Als het met hen goed gaat, ben ik zelf ook gelukkig.

'Op zakelijk vlak wil ik vooral tevreden klanten. Zo maak je een bedrijf succesvol. In de vastgoedwereld moet je hard werken. Spanje is een shark world. Er zijn veel regels en nog meer leugens. Eerlijkheid is erg belangrijk. Wij liegen niet en verliezen daar dagelijks klanten door, maar we winnen er ook elke keer bij.'

Spanje is een shark world. Er zijn veel regels en nog meer leugens.

Hoe slaag je erin om voldoening te halen uit je werk?

De Vijt: 'Ik doe alles met passie. Altijd. De mooiste complimenten krijg ik van klanten die zeggen dat ze de passie in mijn stem horen. Daar krijg ik een nieuw elan van. Zelfs als ik doodop ben na een drukke week, sleurt zoiets me door het dipje. Ik geloof echt in mijn product.

'Ik had dat ook toen ik nog in dienstverband werkte. Als ik niet geloofde in de dienst of het product, kon ik het niet verkopen of aanprijzen. Toch niet met het nodige enthousiasme.'

Wat is de meest waardevolle carrièreles die je ooit kreeg?

De Vijt: 'Lang geleden werkte ik voor Pizzahut onder een Amerikaanse baas. Zijn credo: "Je best doen is niet genoeg. Je moet het nodige doen." Als je dat vandaag zegt, vinden mensen dat hard klinken. Maar daar ben ik het niet mee eens. Om je doel te bereiken, is het soms simpelweg niet voldoende om je best te doen. Dan moet je méér doen. Het nodige dus.

'Ik geloof dat je daardoor ook een creatieve boost krijgt. Als je alleen je best doet, zoek je niet langer naar alternatieven. Ik vind het altijd een pluspunt als werknemers niet stoppen bij plan A, maar ook een plan B, plan C en plan D voorstellen. Wil dat zeggen dat je dan wel altijd je doel bereikt? Natuurlijk niet, maar je haalde er dan echt alles uit.'

Hoe kleed jij je voor je job?

De Vijt: 'Ik weiger er mannelijk uit te zien in deze sector. Als je tussen de maatpakken rondloopt, wil je er tussenuit springen. Daarom draag ik altijd een jurk.

'Ik probeer zo veel mogelijk te kopen bij Belgische merken, ook handtassen en accessoires. We hebben een uitgebreid en mooi aanbod, zoals Mayerline en Essentiel. Ik vind dat je er vrouwelijk mag uitzien om je mannetje te staan.'