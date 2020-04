Brouwers, frisdrankproducenten en andere bedrijven lanceren horecacomeback.be waar consumenten waardebonnen kunnen kopen om later in hun favoriete zaken te spenderen. Horeca Vlaanderen juicht het initiatief toe.

Om het platform te lanceren, sloegen de federatie van de Belgische Brouwers, Coca-Cola, Pepsico en Unilever de handen in elkaar. Volgens de initiatiefnemers zou dit één van de grootste ondersteuningsprogramma's voor de Belgische horeca ooit zijn. De bedrijven dekken alle administratieve kosten van het platform en beloven dat elke overgeschreven euro integraal naar de geregistreerde horecazaken gaat.

Horecazaken die gebruik willen maken van het initiatief, kunnen zich registreren op de website. Waardebonnen tussen 10 en 200 euro kunnen aangekocht worden voor een specifieke zaak. Zo creëren horecaondernemers cashflow op een moment dat alle inkomsten stilliggen en kunnen ze hun lopende vaste kosten betalen. Moest een horecazaak na het opheffen van de verplichte sluiting niet meer open gaan, dan kunnen aankopers van een bon terugvallen op een garantiefonds.

Koop lokaal

Horeca Vlaanderen is erg tevreden over het initiatief. 'Veel Belgen gaven al gehoor aan onze eerdere oproep om de sector te steunen door afhaalmaaltijden te kopen bij lokale horeca. Dat is de fantastisch en kan ik alleen maar toejuichen', zegt CEO Matthias De Caluwe. 'Maar er is nood aan meer en daarom is het mooi dat de partners van de horeca dit platform hebben mogelijk gemaakt. Hiermee kan iedereen zijn favoriete zaak een duwtje in de rug geven. Onze ondernemers kijken er alvast naar uit om vanaf het kan hen terug met open armen te ontvangen.'

Ook Toerisme Vlaanderen is opgetogen. 'We moeten nog even door de zure appel', zegt bevoegd Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA). 'Dit initiatief, dat de horecasector een steuntje in de rug wil geven, ondersteun ik daarom via Toerisme Vlaanderen van ganser harte. Samen zorgen we ervoor dat Vlamingen en bezoekers ook na de crisis opnieuw zullen kunnen genieten aan elke tafel en elke toog.'

