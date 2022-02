De Antwerpse diamantsector heeft er een sterk jaar opzitten. In 2021 was de sector goed voor 37,23 miljard dollar aan import en export, zo blijkt uit een persbericht van het Antwerp World Diamond Centre (AWDC), de officiële vertegenwoordiger van de Antwerpse diamantindustrie. Daarmee deed de sector het in 2021 net iets beter dan in precoronajaar 2019.

In 2021 werd er in totaal 204,6 miljoen karaat aan diamanten verhandeld. Dat is 6 procent meer dan in 2019. Die toename wordt, volgens AWDC, deels verklaard doordat de pandemie meer ruimte liet voor grotere luxeaankopen. Zo werden in het laatste kwartaal van 2021 volgens experts ongeveer 42 procent meer juwelen verkocht dan in 2019. Daarnaast schoot de prijs van diamanten in 2021 ook de hoogte in door de krapte in het aanbod.

'Het spreekt voor zich dat we met dit resultaat kunnen stellen dat de Antwerpse diamantsector de pandemieperikelen nu definitief achter zich heeft gelaten en we opnieuw naar de toekomst durven kijken', klinkt het bij AWDC-CEO Ari Epstein. 'Antwerpen is de meest aantrekkelijke markt voor diamant en het is geruststellend dat ook in 2022 die trend zich verderzet.'

Dat blijkt onder meer uit de eerste veiling van ruwe diamant dit jaar, waarbij meteen een record voor de bijl ging. Daarbij werd 130 dollar per karaat geboden, 35 procent meer dan wat een gelijkaardig aanbod door hetzelfde bedrijf in Dubai opleverde.

De Antwerpse diamantsector vertegenwoordigt 86 procent van alle ruwe diamanten en 50 procent van alle geslepen diamanten. Daarmee is de sector goed voor 5 procent van de Belgische export en 15 procent van de export buiten de EU.

