24 uur in Lausanne, tussen land en meer

Van 9 tot 22 januari 2020 vinden in Lausanne - al sinds 1915 thuisbasis van het Internationaal Olympisch Comité - de Olympische Jeugdwinterspelen plaats. Maar dat hield ons niet tegen om nu al de Zwitserse stad aan het Meer van Genève te gaan eploreren

Lausanne bevindt zich in het Franstalige kanton Vaud en is gebouwd op drie heuvels - de Cité, de Bourg en Saint-Laurent. De stad beslaat een hoogteverschil van ruim 500 meter en is hiermee een heuse natuurlijke fitnesszaal. Trek dus je sportschoenen aan en maak je klaar om 'door berg en dal' de vele mooie verrassingen in de diverse wijken te gaan opzoeken.

11 u: afspraak

We hebben afgesproken met Severine Parmigiani, zaakvoerster van de boetiek basil. Daar verkoopt ze zorgvuldig geselecteerde juwelen, kleding, modeaccessoires en siervoorwerpen. Ze houdt zich mijlenver af van gestandaardiseerde en onpersoonlijke spullen. Haar trouwe klanten, die dwepen met al wat mooi is, vertelt ze gepassioneerd en "zonder verborgen agenda" over de geschiedenis van haar merken. "Ik handel niet uit eigenbelang. Winst maken is voor mij geen prioriteit. Ik had zelfs een tweede boetiek in Montreux, maar die heb ik gesloten om me op de winkel in Lausanne te kunnen concentreren", legt ze bevlogen uit. Wij zijn meteen weg van de geurkaarsen van het merk Philippe K., niet meer of niet minder dan pure haute parfumerie, en van de modieuze haarbanden van Indira de Paris. We herontdekken ook de handgemaakte sieraden van onze landgenote Celine Daoust, die gefascineerd is door (edel)stenen en hun symbolische waarde.

basil © basil

12 u: tijd voor iets lekkers

Atelier des Gourmands © Virginie Dupont

Klokslag twaalf zetten we koers naar de hellende, geplaveide rue Mercerie, waar we een van de favoriete plekjes van Severine binnenstappen. Tegenover de magische speelgoedtempel Marelle ligt immers l'Atelier des Gourmands, waar je, vlak naast de keuken, van allerlei huisgemaakt lekkers kan smullen. Op de toonbank aan de ingang liggen boterhammen, toast, slaatjes en quiches je verleidelijk aan te kijken. En dan hebben we het nog niet over de waaier aan desserts, met de roomsoesjes die - volgens onze gelegenheidsgids - gewoonweg "goddelijk" zijn. Hier geniet je van eenvoudige, authentieke en verkwikkende gerechten in een neoretro kader en tegen een schappelijke prijs. Met de glimlach geserveerd door zaakvoerster Sophie Raquin.

Wie van de traditionele keuken houdt, raden we Pinte Besson aan, dat in 1780 werd geopend en hiermee het oudste restaurant van Lausanne is. Je kan je er meteen op een half-om-halffondue storten (lees: vacherin fribourgeois en Zwitserse gruyère), maar je kan ook kiezen voor röstis (ronde platte aardappelkoeken) of kool met worst en 'papet vaudois' (een Zwitsers stoofpotje).

14 u.: cultuur

Onder het mom van een wandelingetje om onze lunch te verteren, benen we daarna door de middeleeuwse steegjes van de Cité. De kathedraal van Notre-Dame, een onmiskenbaar symbool van de stad en tegelijk het grootste gotische bouwwerk van Zwitserland, torent boven ons uit. Binnen, in het schip, valt onze mond open van bewondering bij het zien van het orgel en het Roosvenster, een waar meesterwerk en het mooiste van alle glasramen. Je kan ook tot aan de top van het belfort klimmen en daar van een uitzicht van 360° over Lausanne genieten.

"Artistiek werk in zijn puurste, rauwe staat" © Collection de l'Art Brut

In de wijk Beaulieu, in het gelijknamige kasteel, vind je de Collection de l'Art Brut terug. Het is een ongewone plek die, om het met de woorden van Jean Dubuffet te zeggen, "(...) het werk huldigt van mensen die nog niet door de artistieke cultuur zijn beschadigd (...) Artistiek werk in zijn puurste, rauwe staat. In al zijn fases heruitgevonden door zijn schepper en dit alleen vanuit diens eigen drang". In 1976 schonk de Franse schilder Dubuffet zijn collectie kunstvoorwerpen weg van artiesten die autodidactisch, rebels of onontvankelijk waren voor normen en invloeden. En zo kon dit museum worden geopend.

Aquatis © Aquatis

Aquatis, het grootste zoetwateraquarium-vivarium van Europa, werd in oktober 2017 ingehuldigd. Het parcours strekt zich uit over 3.500 m² en twee verdiepingen, en het biedt klein en groot een unieke blik op de waterfauna en -flora. Deze reis doorheen de verschillende continenten speelt zich af in vijf biozones en twaalf natuurlijke omgevingen en voor elk daarvan is een specifiek scenografie uitgewerkt. Het is een belevenis die je raakt, die heel nauw met duurzame ontwikkeling samenhangt en die mensen wil helpen om te begrijpen zonder hen iets op te dringen.

16 u: shopping

Wie Zwitserland zegt, zegt chocolade. Je ziet er inderdaad een overdaad aan truffels en pralines maar voor de locals telt slechts één adres: Blondel, een chocolaterie die als sinds 1850 bekend staat voor zijn ambachtelijke vakmanschap. De lokroep van het vintage uitstalraam is onmogelijk te weerstaan. Binnen hangt een bedwelmend aroma. Wij bezwijken voor de beroemde breukplaten en hun verrassende combinaties, zoals de witte chocolade met venkel. Een overheerlijk souvenir om thuis bij na te genieten.

Bruno Grande en de Amerikaanse acteur Patrick Dempsey in total look KA/NOA © Ilaria Costanzo

Over Flon hadden we veel goeds gelezen. De wijk heet een moderne en geanimeerde place to be te zijn. Hoewel we het basisidee - een voormalige zone met industriële opslagplaatsen renoveren - erg genegen zijn, kunnen we onze teleurstelling maar moeilijk verbergen als het resultaat een trefpunt blijkt te zijn voor al wie jonger is dan 30. Gelukkig is er één uitzondering en die luistert naar de naam KA/NOA. Dit slow wear-merk voor mannen is een idee van Bruno Grande en het is echt de omweg waard. Je vindt er elegante en tijdloze kleding, made in Italy. Deze basisstukken, in natuurlijke kleuren en gemaakt uit materialen van topkwaliteit (van zodra je ze aanraakt, ben je verkocht), zijn makkelijk met andere stukken te combineren. "KA/NOA is een familieverhaal. Bruno's vader was immers kleermaker en onze kinderen heten Kaia en Noah", vertelt Valerie, de echtgenote van de oprichter. We hebben het geluk haar te kunnen ontmoeten en samen met Severine deelt ze haar ervaringen als onderneemster.

Chic Cham © Catherine Gailloud

Dan besluit onze gids dat het tijd is om bij Annabelle Dentan langs te gaan. Gedreven door haar drang naar schoonheid is deze architecte en interieurontwerpster erin geslaagd om in een voormalige industriële smederij tegenover het park van Valency een eigen adresje te creëren waar je even stil van wordt. Chic Cham is een merk van eigentijdse tapijten die in Zwitserland worden ontworpen en met de hand en op ethisch verantwoorde wijze in India worden geweven. Maar het is ook een boetiek met ongezien verleidelijke design- en vintagestukken. Wij zijn meteen weg van een papegaai-karaf van de uit Lausanne afkomstige Tomas Kral.

18 u: natuur

(Over papegaaien gesproken...) Annabelle heeft ons de gin van de Perroquet Bar & Kitchen aanbevolen, met zijn bekende maximalistische versiering van vergulde kroonluchters en gebloemde tapijten (Lausanne, we komen zeker nog eens terug). Maar wij hebben gekozen voor een wandeling langs het Meer van Genève en een aperitiefje in het Beau-Rivage Palace. Een overnachting in dit hotel met Cinq Mondes-wellnesscenter en een etentje in zijn tweesterrenrestaurant liggen misschien niet binnen ieders bereik, maar de bar van dit historische pand, in een park van vier hectare groot, lijkt ons het perfecte compromis. We wonen die avond een prachtig liveoptreden bij van een muziekduo met zachte maar ritmische noten die zalig bij onze originele cocktail met hapjes passen.

Het Meer van Genève is een buitengewone plek. Het is een bestemming op zich voor wie even uit het dagelijkse leven wil losbreken. Verzonken in gedachten genieten we van een sublieme zonsondergang. Overdag heb je er keuze te over uit activiteiten op het strand of in het water. Via een wandelpad kan je rond het meer naar het park van Le Bourget of het strand van Vidy wandelen.

Dag 2

Het Olympisch museum in Ouchy, vroeger een gemeente langs het meer en nu deel van de stad, is de belangrijkste culturele bezienswaardigheid van Lausanne. In een interactieve en speels ingerichte ruimte ontdek je permanente en tijdelijke tentoonstellingen, verrijkt met een gevarieerd programma. Op de bovenverdieping vind je het TOM Café, met een kleurig decor en een terras met een adembenemend uitzicht.

Ben je toevallig op woensdag- of zaterdagmorgen in Lausanne? Dan kan je op de markt in het centrum boodschappen doen. De markt vindt plaats op de place de la Riponne en de omliggende straten.

Heb je nog wat tijd over alvorens je koffers weer te moeten pakken? Las dan nog een laatste halte in om je wijnkennis bij te spijkeren. Vlakbij het station van Grandvaux, op amper 8 minuutjes sporen van Lausanne, ligt het Domaine Croix Duplex. Dat biedt een sensationeel zicht op het meer, de Alpen en vooral de terraswijngaarden van Lavaux, die op de erfgoedlijst van Unesco staan. Al drie generaties lang hanteren de eigenaars van het domein hier milieuvriendelijke werkmethodes.

Terraswijngaarden © Samuel Zeller

Het is intussen wel duidelijk: Lausanne, met zijn uiteenlopende aanbod en steile straten, is een stad die je zal verrassen. De vrouwen hebben er dankzij die hellingen trouwens de mooiste benen van heel Zwitserland. En last but not least: vergeet je smartphone niet uit te zetten om de (buitensporige) roamingkosten te vermijden. Digital detox verzekerd!