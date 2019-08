Fan van de verfrissende en vrolijk oranje cocktail? U bent niet alleen: vandaag staat Aperol Spritz op de negende plaats op de lijst van 's werelds best verkochte cocktails én viert het z'n honderdste verjaardag. Tijd om het drankje even van naderbij te bestuderen.

Water bij de wijn

De oorspronkelijke versie is de Spritz Veneziano, een Italiaanse cocktail op basis van wijn, meestal geserveerd als aperitief in Noordoost-Italië. De (voorloper van de) drank ontstond in de negentiende eeuw, toen Veneto deel uitmaakte van het Oostenrijkse rijk, en is gebaseerd op de Oostenrijkse spritzer (te vertalen als 'iets sprankelends'), een drank van gelijke delen witte wijn en sodawater. De soldaten en andere expats van het Habsburgse rijk in Veneto - gewend aan zoete Rieslings en Grüners - waren overdonderd door het Venetiaans wijnaanbod en ook het alcoholgehalte was boven hun petje. Om dit alles licht verteerbaar te maken, vroegen ze om wat water bij de wijn te doen. De originele spritz - mousserende witte of rode wijn verdund met zoet water - was geboren.

Bubbels & bitters

De eerste evolutie kwam in de vroege jaren 1900 met de introductie van koolzuurhoudend water, zo werd het mogelijk om Spritz te maken op basis van gewone wijn. Vanaf dan kreeg de drank iets glamoureus en waren ook de Oostenrijkse edelvrouwen om. Het was pas tijdens de jaren 20 dat iemand op het illustere idee kwam om een bittere aperitieflikeur in de mix te gooien. Dat kan Campari, Select, Cynar, Vermouth... zijn, maar de variant met Aperol raakte het bekendst. Het drankje werd in 1919, na zeven jaar experimenteren, gelanceerd op een beurs door de gebroeders Barbieri uit Padua. Het originele recept bleef al die honderd jaar ongewijzigd en bestaat uit sinaasappel en een topsecret mengeling van kruiden en planten.

Futurisme

De unieke oranje kleur en mooie art-noveaufles droegen zeker bij tot het succes maar de fratelli Barbieri waren creatieve zakenmensen en besloten al snel te investeren in reclame. De eerste reclameposters verschenen in bars om de aandacht van de sportliefhebbers te trekken, zij wisten het drankje te smaken omwille van het lage alcoholgehalte. In de jaren dertig werd een reclamecampagne gelanceerd die toegespitst op vrouwen. De likeur werd pas echt succesvol na de Tweede Wereldoorlog. Talia Baiocchi, co-auteur van het boek 'Spritz: Italy's Most Iconic Aperitivo Cocktail' ziet de cocktail als een bevestiging van de Italiaanse identiteit tijdens het fascistische tijdperk. Futurisme - dat als artistieke culturele beweging de nadruk legde op patriottisme - bracht volgens haar Italianen ertoe de cocktail te maken om er hun waarden mee uit te drukken. En, hoewel we die periode al lang achter de rug hebben, vertegenwoordigt Aperol Spritz nog steeds dezelfde Italiaanse principes: "Het is dé belangrijke afsluiter van je werkdag in de Italiaanse cultuur en het huldigt het belang van ontspannen. Het is de overgang van de ene dag naar andere", 'aldus Baiocchi.

Dit jaar werd Aperol 100 en dat vierden ze onder meer met een groot event op het San Marcoplein in Venetië, een groots opgezet happy hour voor honderden genodigden. In Italië is 'Lo Spritz' immers synoniem geworen voor het aperitivo. De spritz en aperitieven zijn dan ook primair in de wereldwijde communicatie van het merk Aperol.

11%

De Spritz vertegenwoordigt een moment dat Italianen delen met vrienden, een manier om de dag op een aangename manier te beëindigen. Nu willen we uiteraard allemaal met onze charmante Italiaanse vrienden naar de ondergaande Venetiaanse zon turen, maar buiten dat onmiskenbare vakantiesfeertje: wat maakt de Spritz zo populair op de Belgische terrassen? Een eerste factor: Spritz-drinken is verantwoord drinken, je ligt nog niet meteen van je terrasstoel na een drankje (of meer). Het alcoholgehalte van Aperol is slechts 11% (dat van Campari is 25%). Voor Prosecco geldt ongeveer hetzelfde. Dat maakt van Aperol Spritz een lichtere drank, wat past binnen de recente 'bewuster drinken'-beweging. Voor de volledigheid: die Prosecco is (al dan niet bruisende) wijn van Glera-druiven, geproduceerd in de regio's Veneto en Friuli Venezia Giulia. Het is het hoofdingrediënt van die andere Venetiaanse cocktail, de Bellini, maar dus ook van de Spritz Veneziano. De wijn deelt de naam met een dorpje tegen Trieste waar de druivensoort en wijn vandaan zou komen. In 2011 lanceerde Aperol trouwens een kant-en-klare versie in een fotogeniek flesje, met slechts 8% alcohol. Simpelweg een hoop ijs en een sinaasappelschijfje toevoegen en klaar.

De oranje kleur maakt het drankje Instagramwaardig © iStock

Barbezoek

De aperitivo sluit ook perfect aan bij de 'sharing'-foodtrend. Je spreekt af met je vrienden voor een 'bacaro' - de oude lokale Venetiaanse naam voor een snelle pitstop bij een bar waar je kan kiezen uit kleine voorgerechten/aperitiefhapjes om te delen.

Een andere succesfactor is de officiële IBA-dranklijst waar Aperol sinds 2011 op prijkt. De International Bartenders Association (IBA) voegde de Spritz Veneziano toe aan haar lijst met meest opvallende en vaak gemaakte cocktails door professionele bartenders over de hele wereld. Samen met de groeiende interesse voor kwalitatieve cocktails heeft dat de bekendheid van de Spritz zeker geen kwaad gedaan. En tot slot is de cocktail uiteraard bijzonder instagramproof en contrasteert het oranje mooi met de azuurblauwe achtergrond van #poollife of het felgroene van #avocadotoast. #chinchin.

Dorst gekregen?

Zo maak je de Spritz Veneziano... Giet 6 cl prosecco, 4 cl Aperol en een geutje bruiswater in een met ijs gevuld Old Fashioned-glas en meng voorzichtig. Garneer met sinaasappelzeste en serveer on the rocks.

