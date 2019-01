Schoenen met een lader

Veters hebben ze niet, de schoenen zetten zichzelf vast rond de voet. Daarvoor zijn ze uitgerust met bluetooth. Als je ze vaster of losser maakt, geven de schoenen ook licht. Uiteraard kun je de kleur daarvan zelf kiezen. Er is wel een nadeel aan de 'zelfstrikkende' schoenen: je moet ze opladen. Jawel, er zit een lader bij. Hoe je de schoenen uittrekt als je vergeten bent de batterij op te laden, is niet helemaal duidelijk.