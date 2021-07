Een audit van het Rekenhof nam de werking van de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB onder de loep en is kritisch. Onder andere het uitbestedingsbeleid kan beter. Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V), die de audit beval, geeft toelichting.

Waarom was zo'n audit nodig?

"De VDAB is een belangrijk Vlaams overheidsagentschap, met een budget van dit jaar 968 miljoen euro en meer dan 5000 medewerkers. Het is de regisseur van de Vlaamse arbeidsmarkt. Het is cruciaal dat de mensen en de middelen optimaal ingezet worden. De VDAB besteedt tot een derde van zijn activiteiten uit en daar mocht meer duidelijkheid over komen."

De uitbesteding aan de privé en non-profit kan beter, stelt het Rekenhof. Wat loopt er mank?

"De audit stelt vast dat de keuze van externe partners, de manier waarop die worden aangewezen, en hoe de resultaten opgevolgd worden, ondoorzichtig is. Vaak is de samenwerking ook juridisch incorrect. Bovendien zijn er risico's dat werkzoekenden geleid worden naar voor hen niet aangepaste dienstverlening. Het belang van de naleving van de contracten met de externe partner staat soms boven dat van de werkzoekenden."

Hoe moet het anders?

"De VDAB moet meer dan één tandje bijsteken om de vele middelen die hij krijgt efficiënt en transparant in te zetten. Verontrustend is bijvoorbeeld dat actie niet systematisch verbonden wordt aan personeel en middelen en dat VDAB geen duidelijk zicht kan bieden op zijn personeelscapaciteit. In diverse nota's wordt het aantal bemiddelaars respectievelijk op 421, 750 en zelfs 2089 ingeschat."

