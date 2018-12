Robot maakt 50 Amazon-werknemers ziek

Meer dan vijftig werknemers van een Amazon-magazijn in het Amerikaanse New Jersey werden deze week ziek nadat een robot een bus berenspray had doorprikt. 24 van hen moesten naar het ziekenhuis. Ze hadden vooral ademhalingsklachten. Een ander ongemak was een branderig gevoel in de ogen en de keel. De spray bevat een hoog gehalte van de gevaarlijke stof capsaïcine. In een verklaring zei Amazon dat de werknemers "waarschijnlijk binnen de 24 uur het ziekenhuis zullen mogen verlaten". "De veiligheid van onze werknemers is altijd onze topprioriteit en de zaak zal nader onderzocht worden", liet het bedrijf nog weten.